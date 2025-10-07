Channeltrends  »  Novinky  »  Češi ujíždějí na elektronice, třetina dá za průměrný nákup přes 5 tisíc korun

Češi ujíždějí na elektronice, třetina dá za průměrný nákup přes 5 tisíc korun

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Moderní gadgety pro práci a studium. Batoh s notebookem, sluchátky, externím pevným diskem, počítačovou myší a powerbankou na bílém pozadí. Pohled shora. Ploché rozložení.
Autor: Shutterstock
Téměř polovina dotázaných si koupí nový kus elektroniky jednou za kvartál, 4 % zákazníků jsou schopná při jednom nákupu utratit přes 20 tisíc, zjistilo Planeo.

Průzkum společnosti Planeo ukázal, že čeští spotřebitelé výrazně změnili své nákupní chování v oblasti elektroniky. Zatímco dříve nakupovali větší elektroniku jednou až dvakrát ročně, dotazování z loňského května ukázalo, že téměř polovina z nich navštěvuje prodejny nebo e-shopy s elektronikou každý měsíc.

Z dat vyplynulo, že elektroniku nakupuje alespoň jednou měsíčně 5 % Čechů, dalších 16 % pak jednou za 2–3 měsíce. To znamená, že téměř polovina českých spotřebitelů (49 %) nakupuje elektroniku minimálně čtvrtletně. Pouze jednou za rok nakupuje 24 % respondentů a 27 % uvádí frekvenci ještě nižší.

„U nás na prodejnách evidujeme, že se k nám někteří zákazníci vracejí ještě častěji,“ vysvětluje Dominik Dolejš, marketingový ředitel Planea. „Elektronika se stala běžnou součástí nákupního košíku. Už nejde jen o velké investice do ledniček nebo televizí, ale o pravidelné nákupy příslušenství, chytré domácnosti nebo herního vybavení.“

Pravidelné upgrady i nárazové investice

Co se týče výše útrat, nejvíce Čechů (61 %) utratí při jednom nákupu do 5 tisíc korun. Druhá nejpočetnější skupina (32 %) utrácí mezi 5 až 20 tisíci korunami. Zajímavé je, že 4 % zákazníků jsou ochotna při jednom nákupu utratit přes 20 tisíc korun, což naznačuje silnou kupní sílu významné části populace.

„Průměrná hodnota nákupního košíku roste. Zákazníci častěji kombinují hlavní produkt s příslušenstvím nebo rozšířenými službami. Typicky k novému telefonu přikupují pouzdro, ochranné sklo a prodlouženou záruku,“ dodává Dolejš.

Nejvyšší frekvenci nákupů podle Planea vykazují mladší věkové skupiny, které pravidelně obnovují své technologické vybavení. Naopak starší generace sice nakupuje méně často, ale jejich jednorázové útraty bývají vyšší, protože investují do kvalitnějších a dražších produktů s delší životností.

WT100_25

*Průzkum realizovala společnost Ipsos pro Planeo v květnu 2024 na reprezentativním vzorku 1500 respondentů ve věku 18–64 let, kteří nakoupili spotřební elektroniku v posledních 12 měsících.

Zdroj: Planeo 

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Audiovizuální spojení. PPDS uzavírá strategické partnerství se Shure
Audiovizuální spojení. PPDS uzavírá strategické partnerství se Shure
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
AWS a SAP rozšiřují evropskou spolupráci, posílí stopu v oblasti digitální suverenity
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Průběh voleb se mohou snažit narušit kyberzločinci i národní hackerské skupiny
Češi ujíždějí na elektronice, třetina dá za průměrný nákup přes 5 tisíc korun
Češi ujíždějí na elektronice, třetina dá za průměrný nákup přes 5 tisíc korun
Obrazem: Slunce, mlha a novinky s Asbis CZ v Janských Lázních
Obrazem: Slunce, mlha a novinky s Asbis CZ v Janských Lázních
Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době
Roman Ochodek (Optoma): Lidský přístup je zásadní i v digitální době

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Cyber Security 2025: Připravte se na kyberbezpečnost v éře AI
PROGRAM
předplatné PŘEDPLATNÉ