Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Inflace v konceptu růstu elektronického obchodování Míra inflace Rostoucí náklady na potraviny a ceny potravinářského zboží Hromádka mincí s ikonou nákupního košíku a šipkou nahoru
Autor: Shutterstock
Internetové obchodování čile roste, odhalila Heureka Group. Táhly mobilní telefony, pouzdra a kryty na ně či solární a fotovoltaické komponenty.

Analýza E-commerce Insider společnosti Heureka Group ukázala, že tuzemský trh e-commerce ve druhém čtvrtletí letošního roku vyrostl o dalších 8 %. Po slabším dubnu přišlo oživení v květnu, které vyvrcholilo silným červnovým růstem.

Ten podle odborníků poháněly především nákupy související s příchodem letní sezóny a dovolených. Stabilní dle Heureky zůstává průměrná výše objednávky i vysoká míra spokojenosti zákazníků.

Podrobnější data ukazují, že letošní druhé čtvrtletí navázalo na stabilní vývoj z úvodu roku. Zatímco duben byl v meziročním srovnání slabší, květen již ukázal návrat k růstu, který v červnu výrazně akceleroval.

Solidní základ pro zbytek roku

Čísla za druhé čtvrtletí potvrzují, že se česká e-commerce definitivně vymanila ze stagnace posledních dvou let. Spotřebitelská nálada se zjevně zlepšuje, což bylo vidět zejména v červnu,“ říká David Chmelař, CEO Heureka Group,

Růst o 8 % je zdravý základ pro druhou polovinu roku, která bývá tradičně silnější. Očekáváme, že pokud nenastanou nepředvídatelné ekonomické otřesy, tento pozitivní trend bude pokračovat,“ dodává.

e-commerce insider heureka group 2Q25 grafAutor: Heureka Group

E-commerce Insider dále odhalil, že průměrná hodnota jedné objednávky v českých e-shopech zůstala ve druhém čtvrtletí stabilní na hodnotě 1 605 Kč. To podle Heureka Group odpovídá úrovni z prvního kvartálu.

Spokojenost zákazníků s nákupy na internetu se i nadále drží na velmi vysoké úrovni. Hodnota v druhém kvartálu dosáhla 96,32 %, což svědčí o setrvalé kvalitě služeb českých internetových obchodů.

Premianti a propadáci

Vedle sezónních produktů a mobilních telefonů, které stabilně dominují ve vyhledávání, zaznamenaly výrazné meziroční nárůsty třeba i pouzdra a kryty na mobilní telefony (143 %) nebo solární a fotovoltaické komponenty (148 %).

Na druhé straně žebříčku se ocitly kategorie, u nichž zájem ze strany zákazníků meziročně klesal. Často se jedná o zboží, které mělo extrémně silnou sezónu v předchozím roce.

Nejlepším příkladem jsou například hokejové dresy, jejichž prodeje se po loňském zlatém triumfu na domácím mistrovství světa propadly o více než 73 %. Propadové kategorie tak podle odborníků nejsou tolik signálem slabého trhu, jako spíše statistickým návratem k normálu.

Cyber25

Heureka doplňuje i pohled slovenského trhu. Ten si ve druhém čtvrtletí vedl o něco hůře než český trh a meziročně posílil o 4 %. Průměrná hodnota objednávky na Slovensku se stejně jako v Česku držela na stabilní úrovni, a to 73 eur.

Zdroj: Heureka Group

Zuzana Peroutková Bičíková

