Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen

Analýza E-commerce Insider společnosti Heureka Group ukázala, že tuzemský trh e-commerce ve druhém čtvrtletí letošního roku vyrostl o dalších 8 %. Po slabším dubnu přišlo oživení v květnu, které vyvrcholilo silným červnovým růstem.
Ten podle odborníků poháněly především nákupy související s příchodem letní sezóny a dovolených. Stabilní dle Heureky zůstává průměrná výše objednávky i vysoká míra spokojenosti zákazníků.
Podrobnější data ukazují, že letošní druhé čtvrtletí navázalo na stabilní vývoj z úvodu roku. Zatímco duben byl v meziročním srovnání slabší, květen již ukázal návrat k růstu, který v červnu výrazně akceleroval.
Solidní základ pro zbytek roku
„Čísla za druhé čtvrtletí potvrzují, že se česká e-commerce definitivně vymanila ze stagnace posledních dvou let. Spotřebitelská nálada se zjevně zlepšuje, což bylo vidět zejména v červnu,“ říká David Chmelař, CEO Heureka Group,
„Růst o 8 % je zdravý základ pro druhou polovinu roku, která bývá tradičně silnější. Očekáváme, že pokud nenastanou nepředvídatelné ekonomické otřesy, tento pozitivní trend bude pokračovat,“ dodává.
E-commerce Insider dále odhalil, že průměrná hodnota jedné objednávky v českých e-shopech zůstala ve druhém čtvrtletí stabilní na hodnotě 1 605 Kč. To podle Heureka Group odpovídá úrovni z prvního kvartálu.
Spokojenost zákazníků s nákupy na internetu se i nadále drží na velmi vysoké úrovni. Hodnota v druhém kvartálu dosáhla 96,32 %, což svědčí o setrvalé kvalitě služeb českých internetových obchodů.
Premianti a propadáci
Vedle sezónních produktů a mobilních telefonů, které stabilně dominují ve vyhledávání, zaznamenaly výrazné meziroční nárůsty třeba i pouzdra a kryty na mobilní telefony (143 %) nebo solární a fotovoltaické komponenty (148 %).
Na druhé straně žebříčku se ocitly kategorie, u nichž zájem ze strany zákazníků meziročně klesal. Často se jedná o zboží, které mělo extrémně silnou sezónu v předchozím roce.
Nejlepším příkladem jsou například hokejové dresy, jejichž prodeje se po loňském zlatém triumfu na domácím mistrovství světa propadly o více než 73 %. Propadové kategorie tak podle odborníků nejsou tolik signálem slabého trhu, jako spíše statistickým návratem k normálu.
Heureka doplňuje i pohled slovenského trhu. Ten si ve druhém čtvrtletí vedl o něco hůře než český trh a meziročně posílil o 4 %. Průměrná hodnota objednávky na Slovensku se stejně jako v Česku držela na stabilní úrovni, a to 73 eur.
Zdroj: Heureka Group