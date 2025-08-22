Channeltrends  »  Novinky  »  Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci

Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Testování kvality a hodnocení vynikajících zaměstnanců. Čtvercový dřevěný blok s ikonou člověka a trofejí.
Autor: Shutterstock
Wultra se podle Gartneru zásadně podílela na etablování postkvantové autentizace jako samostatné kategorie v reportu Hype Cycle.

Podle závěrů společnosti Gartner v reportu Gartner Hype Cycle for Digital Identity, 2025 se autentizační technologie pro přístup do bankovních systémů blíží ke konci životnosti. Proto se Gartner zaměřuje na postkvantovou autentizaci — novou metodu ověřování identity založené na postkvantové kryptografii.

Klíčovou roli v definování této výzvy sehrála také česká společnost Wultra, která se podílela i na vzniku této samostatné kategorie. Něco takového se posle zástupců Wultry zatím žádné české firmě nepodařilo.

„Postkvantová bezpečnost se přesouvá z okrajové debaty do centra strategického rozhodování. Instituce, které chtějí být připravené, nesmí čekat na první reálný útok,“ říká Petr Dvořák, CEO společnosti Wultra.

Běžná kryptografie přestává stačit

Gartner ve své analýze upozorňuje, že do roku 2029 dosáhnou pokroky v oblasti kvantových počítačů takové míry, že budou schopné oslabit a prolomit běžnou asymetrickou kryptografii, na které jsou postaveny mnohé metody ověřování identity.

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě Přečtěte si také:

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

„To výrazně sníží důvěryhodnost těchto metod a zvýší riziko, že firmy přijdou o kontrolu nad svými účty. Přechod na postkvantové ověřování je proto klíčovým úkolem,“ zdůrazňují analytici Gartneru.

Report přináší výběr technologických inovátorů, kteří v postkvantové autentizaci udávají směr. Jako reprezentativní příklad (Sample Vendor) v této kategorii uvádí jedinou českou společnost — Wultru.

Další etapa: postkvantová bezpečnost

Ta se na vývoj autentizačních řešení nové generace dlouhodobě specializuje a patří mezi první, kdo systematicky otevírá téma postkvantové bezpečnosti v kontextu finančního sektoru.

Pozor na falešné bankéře, podvodných telefonátů skokově přibývá Přečtěte si také:

Pozor na falešné bankéře, podvodných telefonátů skokově přibývá

„Věříme, že autentizace se musí vyvíjet rychleji než samotné hrozby. Naše technologie jsou připravené bankám a fintechům pomoci s přechodem do postkvantové éry, a to bez zásahů do zákaznického rozhraní nebo bezpečnostní architektury,“ přibližuje Dvořák.

Cyber25

Wultra aktuálně zajišťuje bezpečnost přihlašovacích systémů pro více než sedmdesát institucí ve dvaceti pěti zemích. Mezi její klienty patří například Česká národní banka, ČSOB, Raiffeisen Bank International nebo Erste Group, pod níž spadá i Česká spořitelna.

Zdroj: Wultra

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků
T-Mobile v prvním pololetí zvýšil ziskovost o 11 %, má přes 6,5 milionu zákazníků
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí