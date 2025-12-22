Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  České a slovenské e-shopy se přibližují zákazníkům, 55 % z nich má kamenný obchod

České a slovenské e-shopy se přibližují zákazníkům, 55 % z nich má kamenný obchod

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Balíkové schránky na polici a barevné nákupní tašky položené vedle notebooku na stole. Malé a střední podniky zabývající se online nakupováním z domova a balením zboží na pozadí jsou populárním obchodním odvětvím.
Autor: Shutterstock
Internetové obchody v Česku a na Slovensku už dávno nejsou jen čistě online projekty, zjistil Seyfor. Provozují vlastní sklady, často i kamenné prodejny a zákazníkům nabízejí stále širší škálu služeb.

Společnost Seyfor ve spolupráci s agenturou B-inside informuje, že více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes kombinuje online prodej s kamennou prodejnou nebo showroomem a většina disponuje vlastním skladem.

Přestože osobní odběr se stal napříč trhem standardem, řada dalších služeb – od personalizace produktů až po dopravu vlastními vozy – zůstává doménou pouze zhruba čtvrtiny prodejců.

Průzkum ukázal, že celkem 55 % e-shopů má vlastní prodejnu nebo showroom, dalších 6 % ji zatím nemá, ale plánuje zřídit, a 2 % ji sice využívají, ale chtějí ji zrušit. Zbývajících 36 % kamennou prodejnu nemá a ani to neplánuje.

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů Přečtěte si také:

Martin Kristián a Michal Holovský: SOHO duo z TP-Linku v podcastu Ozvěny z kanálů

Pravděpodobnost kamenné pobočky podle analytiků roste logicky s rostoucí velikostí firmy: mezi středními i velkými e-shopy ji uvádí shodně 63 %, u malých 51 % a u mini e-shopů 48 %.

Sklad raději vlastní

V oblasti logistiky podle Seyforu převažuje vlastní skladová infrastruktura. Naprostá většina e-shopů provozuje jeden vlastní sklad, větší provozy využívají někdy vlastních skladů více. Jen přibližně desetina e-shopů svůj sklad plně nebo částečně outsourcuje a bez skladů funguje 9 % obchodů.

Struktura se liší podle velikosti, již malé e-shopy se až na výjimky bez využití skladů neobejdou. Logistika středních firem stojí z 83 % zpravidla na jednom, případně na více vlastních skladech a v 9 % případů využívají čistý fulfillment (9 %). Velcí hráči spoléhají také většinově na vlastní sklady.

Seyfor průzkum e-commerceAutor: Seyfor

Osobní odběr je standard

Z dotazování dále vyplynulo, že v nabídce doplňkových služeb je jasným standardem osobní odběr, který zákazníkům nabízí 86 % e-shopů. Další služby jsou už podstatně méně rozšířené: předprodejní poradenství uvádí 49 %, věrnostní program 39 %, výrobu na zakázku 30 %, vlastní servis a opravy 27 % a dopravu vlastními vozy 26 %.

IDC: Šťastné a veselé, globální trh IT míří za nejlepším výsledkem od roku 1996 Přečtěte si také:

IDC: Šťastné a veselé, globální trh IT míří za nejlepším výsledkem od roku 1996

Personalizaci produktů (například potisk, gravírování nebo úpravy) a montáž či instalaci shodně nabízí 24 % obchodů. Průměrně e-shopaři nabízejí tři z uvedených služeb. 

Seyfor průzkum e-commerceAutor: Seyfor

Více než polovina e-shopů umožňuje zákazníkům nákup ve více měnách (57 %). 15 % tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést, 25 % ji nenabízí a ani s ní nepočítá.

Zdroj: Seyfor

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Exekuční srážky v roce 2026: Skutečná nezabavitelná částka bude vyšší

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem