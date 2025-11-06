Channeltrends  »  Novinky  »  Česko bude mít první AI datové centrum, vznikne v Kanicích u Brna

Česko bude mít první AI datové centrum, vznikne v Kanicích u Brna

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

V Kanicích u Brna vznikne AI datové centrum. Investorem je společnost MasterDC.
Autor: MasterDC
Centrum vznikne rekonstrukcí existujícího vojenského areálu, prvním zájemcům by podle investora mělo sloužit již za rok.

V Kanicích u Brna vznikne nové specializované datové centrum pro umělou inteligenci. Inovativní centrum vznikne ve vojenském areálu, jehož součástí jsou i telekomunikační protiatomové kryty, přičemž investor MasterDC má v plánu provést rekonstrukci již existujících objektů.

AI datové centrum získalo logistickou nefinanční podporu MPO, Jihomoravského kraje a města Brna, projekt může přinést do regionu zásadní inovace a nové pracovní příležitosti. Centrum by mělo být uvedeno do provozu na podzim roku 2026.

„Vybudování výkonného AI datacentra by trvalo roky. Díky našemu vlastnictví areálu v Kanicích ho můžeme spustit v řádu měsíců,“ popisuje Karel Diviš, obchodní ředitel společnosti MasterDC. „Pro expanzi v tomto místě jsme se rozhodli na základě klíčových parametrů lokality. Těmi jsou bezpečnost a šetrnost výstavby s minimálními zásahy do lokality.“

Kapacita poroste s poptávkou

Výkon bude sloužit mimo jiné univerzitám i průmyslu a umožní náročné výpočty od návrhu čipů, přes kvantové modelování až po tréninky a inference AI modelů. Kapacita centra navíc poroste po etapách podle potřeb uživatelů.

V areálu i mimo něj vznikne i fotovoltaická elektrárna, která bude zajišťovat energii pro datové centrum. V prvotní fázi nabídne centrum výkon 4 MW. Celkový příkon lokality MasterDC je plánován až na kapacitu 25 MW. K dispozici bude v první fázi necelá stovka rackových stání.

Channeltrends Awards

„Naším cílem není bezhlavě investovat do rozsáhlé infrastruktury, ale postupně a na základě reálné poptávky rozvíjet datové služby typu výstavby privátních AI cloudů, kolokace pro AI nebo pronájmu GPU serverů,“ uvádí Diviš.

Zdroj: MasterDC 

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci do provozních modelů prostřednictvím agentické umělé inteligence

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI, obchodu se to nemusí líbit

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Roboti už jdou, už tady jsou…

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač