Česko bude mít první AI datové centrum, vznikne v Kanicích u Brna

V Kanicích u Brna vznikne nové specializované datové centrum pro umělou inteligenci. Inovativní centrum vznikne ve vojenském areálu, jehož součástí jsou i telekomunikační protiatomové kryty, přičemž investor MasterDC má v plánu provést rekonstrukci již existujících objektů.
AI datové centrum získalo logistickou nefinanční podporu MPO, Jihomoravského kraje a města Brna, projekt může přinést do regionu zásadní inovace a nové pracovní příležitosti. Centrum by mělo být uvedeno do provozu na podzim roku 2026.
„Vybudování výkonného AI datacentra by trvalo roky. Díky našemu vlastnictví areálu v Kanicích ho můžeme spustit v řádu měsíců,“ popisuje Karel Diviš, obchodní ředitel společnosti MasterDC. „Pro expanzi v tomto místě jsme se rozhodli na základě klíčových parametrů lokality. Těmi jsou bezpečnost a šetrnost výstavby s minimálními zásahy do lokality.“
Kapacita poroste s poptávkou
Výkon bude sloužit mimo jiné univerzitám i průmyslu a umožní náročné výpočty od návrhu čipů, přes kvantové modelování až po tréninky a inference AI modelů. Kapacita centra navíc poroste po etapách podle potřeb uživatelů.
V areálu i mimo něj vznikne i fotovoltaická elektrárna, která bude zajišťovat energii pro datové centrum. V prvotní fázi nabídne centrum výkon 4 MW. Celkový příkon lokality MasterDC je plánován až na kapacitu 25 MW. K dispozici bude v první fázi necelá stovka rackových stání.
„Naším cílem není bezhlavě investovat do rozsáhlé infrastruktury, ale postupně a na základě reálné poptávky rozvíjet datové služby typu výstavby privátních AI cloudů, kolokace pro AI nebo pronájmu GPU serverů,“ uvádí Diviš.
Zdroj: MasterDC