Česko má svého zástupce v evropské skupině pro čipovou strategii

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Mycroft Mind Tomáš Bort
Autor: Mycroft Mind
Tomáš Bort z Mycroft Mind bude u koordinace evropské iniciativy pro mikroelektroniku.

Český technologický sektor má nově zastoupení v koordinační skupině evropského programu pro čipy. Tomáš Bort ze společnosti Mycroft Mind byl zvolen členem Transformers Group programu IPCEI ME/CT, který propojuje desítky technologických projektů napříč Evropou.

Jako jediný zástupce české technologické firmy v tomto orgánu se bude podílet na koordinaci spolupráce mezi vládami členských států EU, technologickými firmami a výzkumnými organizacemi. Česko se tak dostává přímo k formování evropské čipové strategie.

V rámci Transformers Group byl Tomáš Bort pověřen vedením dvou strategických agend: koordinací celoevropského sdílení know-how a vedením iniciativ zaměřených na rozvoj talentů a budoucích dovedností v mikroelektronickém průmyslu.

Evropští technologičtí transformeři

Do programu IPCEI ME/CT je zapojeno 56 technologických firem ze 14 evropských zemí, včetně společností NXP, STMicroelectronics nebo Infineon. Transformers Group funguje jako exekutivní pracovní skupina podřízená General Assembly programu IPCEI ME/CT, nejvyššímu rozhodovacímu orgánu celé iniciativy. Propojuje jednotlivé projekty, koordinuje strategická témata a podporuje sdílení know-how mezi průmyslem, výzkumnými organizacemi a veřejnou správou.

Mycroft Mind je jednou ze dvou českých společností, které uspěly se svým vlastním projektem v programu IPCEI ME/CT. Tato iniciativa zaměřená na mikroelektroniku a komunikační technologie patří mezi hlavní nástroje, kterými chce Evropská unie posílit vývoj a výrobu čipů v Evropě.

V roce 2024 firma získala z evropských fondů podporu ve výši 10 milionů eur na vývoj technologie vnořené energetické inteligence. Projekt je zaměřen na implementaci analytických algoritmů přímo do senzorů energetických sítí, například do chytrých měřidel nebo systémů řízení energie.

České firmy jako tvůrci, ne jen příjemci

„Být součástí Transformers Group znamená být u stolu, kde se diskutuje o budoucnosti evropské mikroelektroniky,“ říká Tomáš Bort, business program manager projektu IPCEI ME/CT v Mycroft Mind.

Podle něj je to potvrzení, že české technologické firmy mohou být nejen příjemci evropské podpory, ale také aktivními partnery, kteří pomáhají formovat podobu evropských technologických iniciativ. Současně je to příležitost k dalšímu propojování a vzájemnému sdílení zkušeností s inovativními technologickými firmami napříč Evropou. „Osobně se chci zaměřit především na to, aby špičkové znalosti nezůstávaly jen uvnitř laboratoří, ale aby se k nim dostala nová generace expertů, kterou evropský čipový průmysl nutně potřebuje,“ uvádí.

AIT26

Podle Tomáše Borta je důležité, aby se do diskusí o podobě evropských technologických programů zapojovaly také inovativní firmy ze střední Evropy. „České firmy mají know-how i technologickou úroveň, aby se podílely na budování evropského čipového ekosystému. Pokud chceme, aby Evropa posilovala svou technologickou soběstačnost, je důležité, aby u těchto diskusí seděli i zástupci inovativních firem ze střední Evropy,“ dodává.

Zdroj: Mycroft Mind

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

