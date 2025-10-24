Česko odemyká potenciál umělé inteligence, v popředí jsou startupy

Společnost AWS v rámci pražské konference AWS Cloud Day Prague publikovala výsledky studie Odemykání potenciálu České republiky v oblasti umělé inteligence 2025, z níž vyplynulo, že v tuzemsku v současné době probíhá revoluce v oblasti AI.
Dotazování mezi tisícovkou podniků a tisícovkou osob ukázalo, že adopce umělé inteligence v České republice se rychle rozšiřuje, přičemž umělou inteligenci nyní důsledně využívá 29 % všech podniků. V loňském roce to bylo 22 % – v meziročním srovnání jde tak o tempo růstu 32 %.
Jedná se o meziroční tempo růstu 32 %. V současné době v České republice využívá umělou inteligenci přes 370 000 podniků – včetně 90 000, které ji zavedly v loňském roce. To znamená, že zhruba každých šest minut zavede umělou inteligenci jeden podnik.
Hrozí dvourychlostní ekonomika?
Průkopníky v oblasti AI v České republice jsou podle studie tuzemské startupy. Ty se posouvají daleko za hranice pouhého zavádění umělé inteligence a vytvářejí produkty a obchodní modely, které před několika ještě téměř neexistovaly.
Z dotazování vyplynulo, že 52 % českých startupů využívá nejpokročilejší způsoby využití umělé inteligence a kombinuje více modelů a nástrojů k provádění složitých úkolů – ve srovnání s 26 % startupů v celé Evropě.
Velké podniky jsou přitom výrazně opatrnější – zavádění AI hlásí 41 % z nich, komplexní strategii pro umělou inteligenci pak má pouze 12 % dotazovaných. Většina se přitom shoduje, že největší překážou je nedostatek digitálních dovedností.
Optimistické startupy
Celkem 38 % startupů spustilo nová řešení zákaznických služeb založená na umělé inteligenci a 27 % používá pokročilé integrované systémy umělé inteligence, oproti pouhým 14 % velkých podniků.
Startupy jsou také optimistické ohledně konkurenceschopnosti a budoucnosti umělé inteligence ve svém odvětví: 77 % startupů uvádí, že Evropa je konkurenceschopná jako globální centrum pro inovativní startupy.
Celkem 72 % se domnívá, že AI v příštích pěti letech transformuje jejich odvětví. I proto jsou rychle se rozvíjející startupy v ČR klíčovou hnací silou inovací a konkurenceschopnosti v CEE.
Nevyužitý potenciál SME
AWS uvádí, že upozorňuje, že čísla o přijímání umělé inteligence mohou zamaskovat důležitý trend: Velké podniky v České republice dosud nevyužívají nejpokročilejší způsoby využívání umělé inteligence, což představuje významný nevyužitý potenciál pro další inovace a růst v zemi.
Pokud se tento problém nebude řešit, existuje potenciál pro vznik „dvourychlostní ekonomiky“, kde startupy prudce prosazují inovace v oblasti umělé inteligence a transformují celá odvětví, zatímco větší firmy nadále používají umělou inteligenci k jejím základním účelům.
Průzkum ukázal, že přestože zavedení AI potvrzuje 41 % velkých podniků, celých 69 % zůstává na základní úrovni a zaměřují se na dílčí přínosy, například v oblasti efektivity a dodržování předpisů.
AWS upozorňuje, že pokud se tento problém nebude řešit, riskuje Česká republika rozvoj „dvourychlostní ekonomiky umělé inteligence“, kdy jsou startupy v inovacích daleko napřed, zatímco větší firmy zůstávají u základních aplikací.
Co s tím?
Aby se tomuto rozdílu vyhnuly, musí se velké české podniky dívat nad rámec počátečních nárůstů efektivity a přijmout umělou inteligenci jako klíčový motor inovací. Malé a střední podniky navíc v oblasti zavádění umělé inteligence (28 %) i jejího pokročilého využití víceméně odpovídají celostátnímu průměru.
Stejně jako u velkých podniků zůstává výrazná většina (61 %) na základní úrovni adopce umělé inteligence, přičemž 16 % využívá umělou inteligenci nejpokročilejším způsobem. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky představují většinu českých podniků, jedná se o značný nevyužitý potenciál.
Nedávný výzkum provedený organizací Telecom Advisory Service jménem AWS zjistil, že cloudová umělá inteligence přinesla v roce 2023 do HDP České republiky více než 108 milionů dolarů (2,5 miliardy korun).
Výzkum také zjistil, že cloud jako celek přinese do roku 2030 do evropského HDP 2,6 bilionu dolarů (61,9 bilionu korun), přičemž téměř 434 miliard dolarů (10,3 bilionu korun) bude pocházet pouze z cloudové umělé inteligence.
Tři klíčová opatření
AWS se domnívá, že Česká republika má správné nástroje a základy k využití umělé inteligence k podpoře růstu, inovací a konkurenceschopnosti. Klíčoví hráči ve veřejné i soukromé sféře by však měli podniknout kroky k plnému využití potenciálu umělé inteligence jak ve startupech, tak i ve větších podnicích.
1. Vytvořit regulační prostředí podporující inovace a růst: Jasné a efektivní regulační prostředí umožní odvážné investice do umělé inteligence a podpoří inovace, které jsou na ní založené. Kromě toho může sladění se společnými mezinárodními standardy pomoci snížit náklady na dodržování předpisů při obchodování a škálování jak na národní úrovni, tak v rámci hranic EU a vytvořit stabilní prostředí, které podporuje adopci umělé inteligence.
2. Urychlit zavádění digitálních technologií v soukromém sektoru prostřednictvím rozvoje dovedností: Zjednodušit přístup k vládnímu financování, vytvořit programy digitálních dovedností specifické pro dané odvětví (67 % považuje dovednosti v oblasti umělé inteligence za klíčové, pouze 26 % se cítí připraveno). Tento nesoulad poukazuje na potřebu cílených iniciativ na zvyšování kvalifikace, včetně partnerství mezi vládou, průmyslem a vzdělávacími institucemi.
3. Zvýšit adopci umělé inteligence ve veřejném sektoru: Upřednostňovat digitální transformaci v ústřední státní správě, zdravotnictví a vzdělávání, využívat veřejné zakázky k podpoře inovací a vytvářet testovací prostředí a přeshraniční průzkumné projekty využívající umělou inteligenci k poskytování nových služeb. Celkem 76 % českých podniků uvádí, že s větší pravděpodobností přijmou a rozšíří využívání umělé inteligence, pokud veřejný sektor půjde příkladem, a 79 % startupů uvádí, že přijetí ze strany veřejného sektoru je klíčové pro jejich schopnost růstu, což potvrzuje, že přijetí nových technologií veřejným sektorem je klíčové pro zvýšení důvěry v tyto technologie.
Zdroj: AWS