Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Koncept e-mailu s osobou pracující s notebookem
Autor: Shutterstock
Úspěšná příprava na hlavní nákupní sezónu podle Mailkitu začíná hned po prázdninách. Firmy by si proto měly stanovit jasná pravidla e-mailové komunikace.

Společnost Mailkit upozorňuje, žečeští e-commerce hráči stále podceňují nejefektivnější marketingový kanál, kterým je podle Jakuba Olexy, ředitele Mailkitu, e-mailing. Místo strategického přístupu se spoléhají na „kobercové nálety" v předvánoční sezóně.

Je polovina října a e-commerce firmy se připravují na nejdůležitější část roku – období Black Friday, Cyber Monday a předvánočních nákupů. Zatímco většina energie míří do placených kampaní a SEO, e-mailový marketing často zůstává v českých firmách na okraji zájmu.

„Už před více než deseti lety jsme konstatovali, že Česko a s ním i východní Evropa je v e-mailingu pět let pozadu za Západem. Bohužel se na tom dodnes nic nezměnilo,„ říká Jakub Olexa s tím, že se nejedná o deficit technologický. „Internet dává všem přístup ke stejným službám. Jde o deficit podpory tohoto kanálu,“ dodává.

Paradox českého e-commerce trhu je podle něj zřejmý: zatímco firmy investují stovky tisíc do PPC a SEO, e-mail marketing dostává nejnižší rozpočty a často ho spravují junioři bez dostatečných zkušeností.

Levný neznamená jednoduchý

Mailkit upozorňuje, že e-mailový marketing trpí svou pověstí „levného a snadného" kanálu. Právě toto vnímání však podle společnosti vede k chybám, které mohou firmu v klíčové sezóně výrazně poškodit.

E-shopy si s reakcí na zprávy zákazníků dávají na čas, trvá jim i 22 dní Přečtěte si také:

„Vnímání e-mailu jako levného nástroje následně vede ke snaze o vytěžení maxima v průběhu předvánoční sezóny. Ale to maximum, kterého firmy dosahují, rozhodně není tím maximem, kterého lze opravdu dosáhnout," vysvětluje Jakub Olexa.

Poskytovatelé e-mailových schránek, jako je Gmail, Yahoo nebo Seznam, opět zpřísnili pravidla. Navíc lépe zviditelnili možnosti nahlášení spamu – odhlášení nebo nahlášení stížnosti je dnes otázkou jediného kliknutí. Reakce providerů je pak okamžitá.

Pokud stížností přibývá, odesílatel může být rychleji omezen, zpomalen nebo úplně zablokován. Jinými slovy: co dříve trvalo týdny, dnes se může stát během několika hodin. Pokud firma přistupuje k e-mailu jen jako k nástroji na rychlé tržby, je to pro ni dnes mnohem větší riziko než dřív,“ upozorňuje Jakub Olexa.

Reputace se buduje měsíce, ničí za hodiny

Klíčem k úspěšnému e-mailovému marketingu podle Mailkitu není množství odeslaných zpráv, ale dlouhodobé budování reputace u poskytovatelů schránek. Ta se skládá z objemu, frekvence, a především angažovanosti příjemců.

„Jakýkoliv prudký nárůst objemů rozesílky je na straně poskytovatelů schránek považován za podezřelý,„ upozorňuje Olexa a varuje: „Jejich reakcí může být zablokování, brždění přenosu nebo zařazení zpráv do spamu. A zprávy, které se doručí s hodinovými prodlevami nebo skončí ve spamu, nikomu žádné tržby nepřinesou.“

Rozdíl v přístupu mezi Východem a Západem je přitom podle společnosti markantní. „Na Západě je e-mail marketing vnímán jako nejefektivnější – nikoliv nejlevnější – kanál. Spravují ho zkušení marketéři, kteří prošli od copywritingu přes PPC a SEO až po správu reklam," srovnává ředitel Mailkitu.

„E-mail marketing není jen otázkou odeslaných zpráv, ale celé online prezentace společnosti. Od SEO přes PPC až po schopnost kvalitně budovat databázi příjemců – to vše je součástí reputace," dodává.

Zdroj: Mailkit

Zuzana Peroutková Bičíková

