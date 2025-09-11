Channeltrends  »  Novinky  »  Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!

Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!

Nejstarší nezávislá anketa o IT distributora roku již brzy vstoupí do dalšího ročníku. A vy máte opět možnost nominovat výrobce v některé z vyhlašovaných kategorií.

Přestože nominace do ankety redakce Channeltrends přijímá kontinuálně, před spuštěním 19. ročníku hlasování Channeltrends Awards jsme se rozhodli oficiálně otevřít nominační okno, které potrvá až do 30. 11. Zástupci z řad distributorů i resellerů do tohoto data mají příležitost nominovat značky spadající do jedné z příslušných kategorií, které až dosud do hlasování zařazené nebyly.

Nominujte výrobce do následujících kategorií:

  • bezpečnostní řešení
  • počítače
  • mobilní zařízení
  • síťové prvky
  • tisková zařízení
  • servery
  • storage
  • podnikový software

Pokud víte o značce, která vám v anketě chybí, napište na e-mailovou adresu zuzana.bicikova@iin­fo.cz s předmětem CHANNELTRENDS AWARDS název značky + příslušnou kategorii + několik slov o tom, proč by měla být zařazena.

Přehled aktuálně nominovaných výrobců naleznete zde.

Předem děkujeme za vaše tipy!

