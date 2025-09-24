Channeltrends  »  Novinky  »  Check Point kupuje společnost Lakera, chce zlepšit ochranu AI ve firmách

Check Point kupuje společnost Lakera, chce zlepšit ochranu AI ve firmách

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
2 minuty

Grafy na stole, v pozadí notebook. Profesionálové si podávají ruce při uzavírání kancelářské schůzky. Úspěšné vyjednávání, dohoda mezi různými podnikateli, obchodníky.
Autor: Depositphotos
Po uzavření transakce bude Lakera součástí všech řešení společnosti Check Point pro zabezpečení umělé inteligence.

Společnost Check Point Software Technologies oznámila akvizici společnosti Lakera, vývojáře stejnojmenné AI-nativní bezpečnostní platformy pro AI agenty a aplikace. Akvizice umožní Check Pointu poskytovat komplexní zabezpečení AI a zajistit bezpečné využívání umělé inteligence v organizacích.

Řešení z dílny Lakery by podle Check Pointu měla urychlit výzkum, inovace a integraci v oblasti bezpečnosti AI napříč platformou Check Point Infinity. Transakce by měla být uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025.

„AI mění všechny obchodní procesy, současně ale přináší nová rizika a hrozby,“ říká Nadav Zafrir, generální ředitel společnosti Check Point Software Technologies. „Vybrali jsme si společnost Lakera, protože její řešení vyniká AI-nativním zabezpečením, přesností a rychlostí. Díky tomu jsme schopni nabídnout naprosto nový pohled na to, jak organizace využívají a důvěřují umělé inteligenci.“

Lakera byla založená odborníky na AI z Google a Meta a provozuje vlastní výzkumná a vývojová centra věnovaná AI v Curychu a San Francisku. Její vlajková řešení, Lakera Red a Lakera Guard, analyzují stav před nasazením a dohlíží na dodržování pravidel za běhu a chrání LLM, AI agenty a multimodální pracovní postupy.

„Lakera byla vytvořena speciálně pro éru umělé inteligence, s důrazem na bezpečnost v reálném čase i stále se rozvíjející výzkum,“ uvádí David Haber, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Lakera. „Spojení s Check Pointem nám umožňuje urychlit vývoj a rozšířit naše řešení na globální úrovni.“

You shall not pass v podání Lakery

Lakera kombinuje pokročilou ochranu v reálném čase s nepřetržitým „útokovým“ testováním systému. Využívá k tomu i svou platformu Gandalf, která se zaměřuje na nejrůznější útoky na AI modely a sdružuje komunitu více než milionu testerů.

Herní formou hledá slabiny v modelech, které by mohly být zneužité při reálných útocích, a na základě toho průběžně zpřesňuje a vylepšuje ochranu. Tento unikátní přístup podle zástupců společnosti zajišťuje neustále se zdokonalující obranu, která je vždy o krok před novými AI hrozbami.

Cyber25

Mezi další funkce platformy Lakera patří:

  • AI-nativní ochrana: Lakera byla od začátku vytvořena na ochranu AI a zabezpečuje LLM, generativní AI a agenty a poskytuje ochranu v reálném čase proti prompt injection, únikům dat a manipulaci s modely.
  • Prověřený výkon: Poskytuje detekci s úspěšností přes 98 procent, latencí pod 50 ms a falešnými upozorněními pod 0,5 procenta, což zajišťuje, že podniky mohou chránit procesy využívající AI bez dopadu na rychlost nebo přesnost.
  • Zdokonalující se ochrana: Platforma Lakera se neustále přizpůsobuje novým hrozbám pro AI. Její gamifikační projekt Gandalf využívá více než 80 milionů nebezpečných vzorců, sdružuje obří komunitu a na vše dohlíží tým výzkumníků a expertů na AI.
  • Globální pokrytí: Podporuje více než 100 jazyků, což umožňuje ochranu podniků po celém světě.

Zdroj: Check Point Software Technologies

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

