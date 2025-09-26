TP-Link uvádí na trh chytrou bateriovou kameru Tapo C400

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: od 1599 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c400/
Tapo C400 je vybavena vestavěnou baterií s kapacitou 5200 mAh, která poskytuje až 180 dní provozu na jedno nabití (při 250 sekundách používání denně). Odpadá tak nutnost tahat kabely nebo hledat zdroj napájení, kameru stačí umístit na vhodné místo a začít okamžitě používat. Pro ještě pohodlnější provoz lze využít volitelný solární panel.
Díky detekci osob s umělou inteligencí budete mít vždy přehled o tom, co se děje u vašeho domu. Kamera dokáže rozlišit člověka od jiných pohybů a zaslat upozornění v reálném čase bez nutnosti dalších poplatků nebo předplatného. Nastavitelné zóny aktivity a zóny soukromí vám umožní přizpůsobit sledování vašim potřebám a zároveň chránit soukromí rodiny.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
S rozlišením Full HD 1080p zachytí Tapo C400 každý detail. Ve dne poskytuje jasný a ostrý obraz, zatímco v noci využívá barevné noční vidění a integrované LED světlo k zachycení událostí s realistickými barvami. Nechybí ani infračervené snímání pro diskrétní dohled ve tmě.
Záznamy můžete ukládat lokálně na microSD kartu až do kapacity 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care s možností 30denní historie. Šifrování 128bit AES spolu s protokoly SSL/TLS zajišťuje, že vaše data zůstanou v bezpečí.
Certifikace IP65 zaručuje odolnost vůči dešti, sněhu i prachu. Kamera tak spolehlivě funguje po celý rok a při teplotách od –20 °C do 45 °C.
Zdroj: TP-Link