TP-Link představuje chytrou dětskou chůvičku Tapo C840 s AI funkcemi

- Výrobce: TP-Link
- Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 3999 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-c840/
Tapo C840 disponuje širokoúhlým 2K (4MP) objektivem, který poskytuje celkový pohled na dětský pokoj, a zároveň teleobjektivem s rozlišením 1080p pro detailní sledování tváře dítěte. Kamera umožňuje otočení o 360° horizontálně a naklopení o 114° vertikálně, přičemž inteligentní sledování pohybu zajistí, že dítě je vždy v záběru.
Integrovaná umělá inteligence dokáže rozpoznat dětský pláč, zakrytí obličeje, pohyb i opuštění bezpečné zóny. Rodiče jsou upozorněni v reálném čase bez nutnosti jakéhokoliv předplatného. Funkce Safety Fence umožňuje definovat virtuální hranice, aby bylo zajištěno, že dítě zůstane v bezpečném prostoru.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Chůvička nabízí obousměrnou komunikaci s potlačením šumu, která umožňuje uklidnit dítě na dálku. Integrované ukolébavky a bílý šum napomáhají kvalitnímu usínání. Noční vidění využívá neviditelný infračervený režim, jež poskytuje ostrý obraz i ve tmě, a chytré noční světlo lze ovládat pomocí aplikace nebo Bluetooth tlačítka.
Funkce Sleep Analysis & Report monitoruje spánkové návyky dítěte, sleduje délku spánku, počet probuzení a kvalitu odpočinku. Data jsou zpracována do denních a týdenních přehledů v aplikaci, což rodičům pomáhá lépe porozumět spánkovému režimu dítěte a případně ho optimalizovat
Pomocí funkce BabySnap kamera automaticky pořizuje fotografie důležitých momentů, od prvních úsměvů až po první krůčky. Všechny záznamy lze bezpečně uložit na microSD kartu o kapacitě až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care.
Kamera umožňuje fyzické zakrytí objektivu, nastavení zón soukromí a šifrování všech dat 128bitovým AES algoritmem. Tato opatření zajišťují, že všechny přenášené informace a záznamy jsou v bezpečí a soukromí uživatelů je maximálně ochráněno.
Tapo C840 lze umístit na stůl, stěnu, strop či dětskou postýlku (viz úvodní fotografie) díky přiloženým držákům. Správu, sledování živého přenosu a nastavování funkcí umožňuje aplikace Tapo, dostupná v češtině i slovenštině. Kamera podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a Samsung SmartThings, což usnadňuje integraci do chytré domácnosti.
Zdroj: TP-Link