Channeltrends  »  Novinky  »  TP-Link představuje chytrou dětskou chůvičku Tapo C840 s AI funkcemi

TP-Link představuje chytrou dětskou chůvičku Tapo C840 s AI funkcemi

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

TP-Link Tapo C840
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link představuje novou dětskou chůvičku Tapo C840. Je vybavena dvěma objektivy pro širokoúhlý a detailní záběr, nabízí rozšířené AI funkce a pokročilé bezpečnostní technologie, jež pomáhají rodičům mít dítě pod neustálým dohledem a poskytují komfort a klid.

Tapo C840 disponuje širokoúhlým 2K (4MP) objektivem, který poskytuje celkový pohled na dětský pokoj, a zároveň teleobjektivem s rozlišením 1080p pro detailní sledování tváře dítěte. Kamera umožňuje otočení o 360° horizontálně a naklopení o 114° vertikálně, přičemž inteligentní sledování pohybu zajistí, že dítě je vždy v záběru.

Integrovaná umělá inteligence dokáže rozpoznat dětský pláč, zakrytí obličeje, pohyb i opuštění bezpečné zóny. Rodiče jsou upozorněni v reálném čase bez nutnosti jakéhokoliv předplatného. Funkce Safety Fence umožňuje definovat virtuální hranice, aby bylo zajištěno, že dítě zůstane v bezpečném prostoru.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Chůvička nabízí obousměrnou komunikaci s potlačením šumu, která umožňuje uklidnit dítě na dálku. Integrované ukolébavky a bílý šum napomáhají kvalitnímu usínání. Noční vidění využívá neviditelný infračervený režim, jež poskytuje ostrý obraz i ve tmě, a chytré noční světlo lze ovládat pomocí aplikace nebo Bluetooth tlačítka.

Funkce Sleep Analysis & Report monitoruje spánkové návyky dítěte, sleduje délku spánku, počet probuzení a kvalitu odpočinku. Data jsou zpracována do denních a týdenních přehledů v aplikaci, což rodičům pomáhá lépe porozumět spánkovému režimu dítěte a případně ho optimalizovat

Pomocí funkce BabySnap kamera automaticky pořizuje fotografie důležitých momentů, od prvních úsměvů až po první krůčky. Všechny záznamy lze bezpečně uložit na microSD kartu o kapacitě až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care.

Kamera umožňuje fyzické zakrytí objektivu, nastavení zón soukromí a šifrování všech dat 128bitovým AES algoritmem. Tato opatření zajišťují, že všechny přenášené informace a záznamy jsou v bezpečí a soukromí uživatelů je maximálně ochráněno.

Channeltrends Awards

Tapo C840 lze umístit na stůl, stěnu, strop či dětskou postýlku (viz úvodní fotografie) díky přiloženým držákům. Správu, sledování živého přenosu a nastavování funkcí umožňuje aplikace Tapo, dostupná v češtině i slovenštině. Kamera podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a Samsung SmartThings, což usnadňuje integraci do chytré domácnosti.

Zdroj: TP-Link

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Praha láká hvězdy světové architektury

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží