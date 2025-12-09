TCL představuje chytré brýle nové generace RayNeo Air 3s

- Výrobce: TCL
- Distributoři ČR: TCL, SWS
- Distributoři SR: TCL, WESTech
- Cena: 11 999 Kč nebo 499 €
- Více informací: https://www.tcl.com/global/en/mobile
Základem dobrých AR brýlí je kvalitní obrazovka. RayNeo Air 3s se mohou pochlubit luxusním displejem HueView. Tento pokročilý Micro-OLED panel nabízí Full HD rozlišení (1920×1080p), které při nošení zaplní celé vaše zorné pole – odpovídá sledování 201palcové obrazovky ze vzdálenosti šesti metrů.
Micro-OLED přináší špičkové parametry. Nativní kontrast 200 000:1 v kombinaci s maximální svítivostí 650 nitů, barevným pokrytím 98 % DCI-P3 a vysokou přesností podání barev (dE menší než 2) znamenají obraz s věrnými a živými barvami. Brýle jsou připravené i na dlouhé používání – TÜV SÜD certifikovaná technologie OptiCare s obnovovací frekvencí 3840 Hz minimalizuje blikání, takže méně unavuje oči.
Brýle zvládají také vysokou snímkovou frekvenci až 120 Hz, takže se hodí i na hraní konzolových, mobilních i počítačových her.
Zážitek kvalitního obrazu doplňuje hutný zvuk. Zabudované reproduktory s dvojitou akustickou komorou dokážou produkovat vyvážený zvuk v celém spektru, od hlubokých basů přes zřetelné středy až po ostré výšky. Pokud ale nechcete rušit své okolí, stačí zapnout tichý Whisper Mode. Ten pomocí aktivního akustického rušení potlačuje zvuk vyzařovaný do okolí.
Připojení přes USB-C s podporou funkce DisplayPort znamená širokou Plug & Play kompatibilitu napříč zařízeními jako jsou chytré telefony, laptopy nebo handheld konzole. Pro připojení stolních konzolí nebo počítačů pak brýle podporují adaptéry USB-C do HDMI nebo DisplayPortu (adaptéry se prodávají samostatně).
