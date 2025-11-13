Channeltrends  »  Novinky  »  Chytrý video zvonek TP-Link Tapo D205s rozlišením 2K a AI detekcí

Chytrý video zvonek TP-Link Tapo D205s rozlišením 2K a AI detekcí

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

TP-Link Tapo D205s
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link rozšiřuje řadu chytrých produktů Tapo o nový mini video zvonek Tapo D205. Ten přináší ostrý obraz ve vysokém rozlišení 2K, pokročilou AI detekci pohybu a osob, spolehlivou výdrž baterie a snadnou instalaci bez nutnosti kabeláže. Díky těmto vlastnostem se stává ideálním řešením pro všechny, kdo chtějí mít svou domácnost pod kontrolou a v bezpečí.

Tapo D205 dokáže zaznamenat video v rozlišení 2K (2304×1296 px), což zajišťuje detailní a přehledný obraz, ideální pro monitorování vstupu. Díky ultraširokému úhlu záběru 160° zvonek pokrývá celou postavu návštěvníka od hlavy až k patě. O kvalitní obraz se starají technologie 3DNR pro redukci šumu a WDR, která vyrovnává kontrast při náročných světelných podmínkách. Samozřejmostí je také noční vidění pomocí dvou infračervených LED diod s dosahem až 7,6 metru a 10× digitální zoom.

Vestavěný PIR senzor v kombinaci s umělou inteligencí dokáže rozpoznat osoby, pohyb i vybrané oblasti záběru. Uživatelé tak získají notifikace pouze tehdy, když je to skutečně důležité, a eliminují falešné poplachy způsobené například pohybem zvířat či větví. Při zazvonění nebo detekci události obdrží uživatel okamžitou notifikaci přímo do mobilní aplikace Tapo.

Tapo D205 nabízí dvoucestnou audio komunikaci, díky které mohou uživatelé kdykoli mluvit s návštěvníkem odkudkoli prostřednictvím svého chytrého telefonu. V případě nepřítomnosti lze zvolit funkci rychlé odpovědi s přednastavenými vzkazy, což je praktické například při doručení balíčku nebo nečekané návštěvě.

Instalace zvonku je jednoduchá a flexibilní. Lze ji provést pomocí samolepicí pásky 3M, šroubů nebo přiloženého montážního klínu pro optimální úhel záběru. Integrovaná baterie o kapacitě 5 200 mAh poskytuje výdrž až 180 dní na jedno nabití a díky konektoru USB-C je nabíjení rychlé a pohodlné. Pro maximální komfort je zvonek kompatibilní také s volitelnými solárními panely Tapo A200, A201 a A202, které zajistí bezúdržbový provoz. Díky krytí IP54 a odolnosti vůči teplotám od –20 °C do 45 °C je připraven spolehlivě fungovat i v náročných venkovních podmínkách.

Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care, které přináší pokročilé funkce, jako jsou rozšířené notifikace, zálohování a přístup k uloženým klipům odkudkoli. Veškerá komunikace i data jsou zabezpečena 128bitovým AES šifrováním a pravidelnými aktualizacemi softwaru. Uživatelé tak mají jistotu, že jejich soukromí zůstane vždy chráněno.

Zdroj: TP-Link

