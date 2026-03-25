Cisco posiluje bezpečnost pro éru AI agentů, rozšiřuje platformu Cisco AI Defense

Nová řešení Cisco reagují na rostoucí využití autonomních AI agentů ve firmách. Zaměřují se na jejich ochranu, řízení interakcí, stabilní konektivitu a zabezpečení dat i v prostředí budoucích kvantových hrozeb.

Společnost Cisco představila novou generaci bezpečnostních nástrojů zaměřených na ochranu autonomních AI agentů a moderních podnikových sítí. Novinky zahrnují rozšíření platformy Cisco AI Defense, inovace v architektuře SASE a novou verzi síťového operačního systému IOS XE 26 s podporou postkvantového šifrování.

Ochrana AI agentů v reálném čase

Platforma Cisco AI Defense rozšiřuje možnosti zabezpečení systémů využívajících umělou inteligenci. Nové funkce umožňují firmám sledovat a řídit chování AI agentů v reálném čase a minimalizovat riziko jejich zneužití.

Součástí řešení je inventarizace AI aktiv prostřednictvím nástrojů jako AI BOM nebo MCP Catalog, které pomáhají identifikovat původ komponent a odhalovat zranitelnosti už ve fázi vývoje. Ochranné mechanismy zároveň monitorují interakce agentů a dokážou rozpoznat podezřelé aktivity, například pokusy o manipulaci nebo neoprávněné využití nástrojů.

Stabilní konektivita pro AI aplikace

Cisco rozšířilo také architekturu SASE o funkce zaměřené na provoz AI aplikací. Ty zajišťují nízkou latenci a stabilní komunikaci mezi AI agenty a nástroji i při vysokém zatížení.

Novinky zahrnují lepší viditelnost provozu, detailní protokolování a kontrolu politik pro řízení interakcí. Důležitou součástí je také jednotné prosazování bezpečnostních pravidel napříč SD-WAN a SSE, což usnadňuje správu sítí v prostředí s rostoucím počtem AI agentů.

Postkvantové šifrování v síťovém operačním systému

Nová verze síťového operačního systému IOS XE 26 přináší podporu postkvantové kryptografie (PQC). Ta má zajistit ochranu dat i v době nástupu kvantových počítačů, které mohou ohrozit současné šifrovací standardy.

Operační systém je navržen tak, aby splňoval aktuální i budoucí regulatorní požadavky a chránil zařízení před manipulací. IOS XE 26 je již nasazován v síťových prvcích Cisco, včetně směrovačů řady 8000 a přepínačů řady C9000.

Integrovaný přístup k bezpečnosti AI

Nové funkce Cisco vycházejí z rámce AI Security and Safety Framework, který pomáhá organizacím lépe porozumět rizikům spojeným s nasazením AI. Platforma zároveň splňuje standardy organizací NIST, OWASP a MITRE, což usnadňuje její integraci do existujících bezpečnostních strategií.

Řešení je součástí širší iniciativy Secure AI Factory a umožňuje integraci s dalšími nástroji pro ochranu AI aplikací v průběhu jejich provozu.

Zdroj: Cisco

