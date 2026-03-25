Cisco posiluje bezpečnost pro éru AI agentů, rozšiřuje platformu Cisco AI Defense

Společnost Cisco představila novou generaci bezpečnostních nástrojů zaměřených na ochranu autonomních AI agentů a moderních podnikových sítí. Novinky zahrnují rozšíření platformy Cisco AI Defense, inovace v architektuře SASE a novou verzi síťového operačního systému IOS XE 26 s podporou postkvantového šifrování.
Ochrana AI agentů v reálném čase
Platforma Cisco AI Defense rozšiřuje možnosti zabezpečení systémů využívajících umělou inteligenci. Nové funkce umožňují firmám sledovat a řídit chování AI agentů v reálném čase a minimalizovat riziko jejich zneužití.
Součástí řešení je inventarizace AI aktiv prostřednictvím nástrojů jako AI BOM nebo MCP Catalog, které pomáhají identifikovat původ komponent a odhalovat zranitelnosti už ve fázi vývoje. Ochranné mechanismy zároveň monitorují interakce agentů a dokážou rozpoznat podezřelé aktivity, například pokusy o manipulaci nebo neoprávněné využití nástrojů.
Stabilní konektivita pro AI aplikace
Cisco rozšířilo také architekturu SASE o funkce zaměřené na provoz AI aplikací. Ty zajišťují nízkou latenci a stabilní komunikaci mezi AI agenty a nástroji i při vysokém zatížení.
Novinky zahrnují lepší viditelnost provozu, detailní protokolování a kontrolu politik pro řízení interakcí. Důležitou součástí je také jednotné prosazování bezpečnostních pravidel napříč SD-WAN a SSE, což usnadňuje správu sítí v prostředí s rostoucím počtem AI agentů.
Postkvantové šifrování v síťovém operačním systému
Nová verze síťového operačního systému IOS XE 26 přináší podporu postkvantové kryptografie (PQC). Ta má zajistit ochranu dat i v době nástupu kvantových počítačů, které mohou ohrozit současné šifrovací standardy.
Operační systém je navržen tak, aby splňoval aktuální i budoucí regulatorní požadavky a chránil zařízení před manipulací. IOS XE 26 je již nasazován v síťových prvcích Cisco, včetně směrovačů řady 8000 a přepínačů řady C9000.
Integrovaný přístup k bezpečnosti AI
Nové funkce Cisco vycházejí z rámce AI Security and Safety Framework, který pomáhá organizacím lépe porozumět rizikům spojeným s nasazením AI. Platforma zároveň splňuje standardy organizací NIST, OWASP a MITRE, což usnadňuje její integraci do existujících bezpečnostních strategií.
Řešení je součástí širší iniciativy Secure AI Factory a umožňuje integraci s dalšími nástroji pro ochranu AI aplikací v průběhu jejich provozu.
