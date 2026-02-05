Cisco posouvá platformy Webex do éry propojené inteligence

- Výrobce: Cisco
Společnost Cisco na začátku roku 2026 rozšiřuje své portfolio technologií pro spolupráci o řadu novinek, které reflektují rostoucí roli umělé inteligence v každodenní práci. Platformy Webex Suite a Webex Customer Experience se posouvají směrem k tzv. propojené inteligenci, kde lidé a AI agenti spolupracují v reálném čase napříč schůzkami, zákaznickou podporou i provozem IT.
Podle Cisco se AI stává plnohodnotnou součástí pracovních týmů. Nové funkce umožňují automatizovat rutinní činnosti, lépe pracovat s firemními daty a zjednodušit složité procesy, aniž by firmy musely obětovat bezpečnost nebo kontrolu nad informacemi.
Connected Intelligence: lidé a AI v jednom ekosystému
Na konferenci WebexOne 2025 Cisco představilo koncept Connected Intelligence, který propojuje lidské pracovníky a AI agenty do jednoho bezpečného ekosystému. Výsledkem je nová generace agentních funkcí, které podporují spolupráci, plánování i správu úkolů.
Součástí této vize jsou například Task Agent a Notetaker Agent, které automaticky vytvářejí zápisy a úkoly ze schůzek, nebo Polling Agent a Meeting Scheduler, jež zvyšují zapojení účastníků a zjednodušují plánování. Pro oblast hlasové komunikace je k dispozici AI recepční pro Webex Calling, která samostatně zpracovává dotazy a hovory zákazníků.
Díky integracím s nástroji jako Amazon Q Index, Microsoft 365 Copilot, Jira nebo Salesforce mohou AI agenti pracovat přímo s firemními daty a provádět akce v externích systémech, aniž by bylo nutné přepínat mezi aplikacemi.
Webex Customer Experience: chytřejší kontaktní centra
Výrazné inovace míří také do oblasti zákaznické podpory. Nové nástroje Webex AI Quality Management mění způsob, jakým firmy řídí kvalitu v kontaktních centrech. Supervizoři mohou z jednoho rozhraní sledovat výkon lidských i AI agentů, provádět asistované hodnocení, nastavovat personalizovaný koučink a průběžně optimalizovat zákaznické služby.
Webex AI Agent umožňuje zákazníkům řešit své požadavky prostřednictvím autonomní nebo řízené samoobsluhy. Celé řešení je spravováno v prostředí AI Agent Studio, které slouží jako centrální nástroj pro tvorbu, správu a ladění AI agentů.
Cisco AI Assistant pak podporuje lidské operátory funkcemi, jako jsou navrhované odpovědi, přepis hovoru v reálném čase, průběžná shrnutí nebo závěrečné souhrny interakcí. Díky tomu se agenti mohou plně soustředit na samotnou komunikaci se zákazníkem.
Strategické integrace pro jednotný pohled na zákazníka
Cisco dále rozšiřuje integrace Webex Customer Experience s klíčovými podnikovými platformami. Nová propojení se Salesforce a Epic Systems umožňují firmám získat jednotný pohled na zákazníka – od CRM až po zdravotnická data. Integrace s AWS a Amazon Lex pak přinášejí možnosti hlasových asistentů pro automatické směrování hovorů a rozpoznávání záměrů volajících.
Podle Cisco jsou právě konzistentní a kvalitní zákaznické zkušenosti klíčovým faktorem, který rozhoduje o loajalitě zákazníků. AI nástroje umožňují tyto zkušenosti nejen zlepšovat, ale také poskytovat ve velkém měřítku.
RoomOS 26: chytřejší místnosti a zařízení
Nová verze operačního systému RoomOS 26 pro videokonferenční zařízení Cisco s procesory NVIDIA přináší další vrstvu inteligence do fyzických pracovních prostor. Funkce Director Agent automaticky řídí kameru podle průběhu jednání, zatímco Audio Zones umožňují přesně definovat oblasti snímaného zvuku.
Nástroj Workspace Advisor vytváří digitální dvojče místnosti a pomocí 3D vizualizace v prostředí Webex Control Hub pomáhá IT týmům optimalizovat konfiguraci pracovních prostor. Podpora Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) zároveň zvyšuje úroveň zabezpečení pro organizace využívající Teams Rooms.
AI jako partner IT týmů
Pro IT oddělení je určena platforma AgenticOps, kde lidé a AI společně řeší provozní úlohy. Integrace Cisco AI Canvas do Webex Control Hub přináší generativní rozhraní ovládané přirozeným jazykem, které umožňuje týmovou diagnostiku a řešení problémů v reálném čase.
Cisco zároveň posiluje ochranu ekosystému Webex proti syntetickým médiím a deepfake obsahu prostřednictvím partnerství se společnostmi GetReal a Pindrop. Bezpečnost tak zůstává jedním z klíčových pilířů celé strategie.
