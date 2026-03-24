Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Čtyři z pěti Čechů potřebují, aby zboží z e-shopu šlo snadno vrátit

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Současná umělecká koláž. Slevy. Mladý muž oblékl pulzující formální oděv, analyzoval data s nákupy a procentuálními znaky. Koncepce technologického pokroku, e-commerce, nakupování, vzdálené.
Přestože dvě třetiny nakupujících podle PPL vrátí maximálně jeden balík za rok, možnost snadného vrácení je pro Čechy zcela zásadním faktorem při rozhodování, kde nakoupí.

Správně nastavený proces vrácení zboží a volba vhodného logistického partnera jsou dnes pro e-shopy rozhodujícím konkurenčním faktorem. Analýza dat společnosti PPL ukázala, že možnosti vrácení jsou pro 77 % zákazníků e-shopů klíčovým faktorem při rozhodování o koupi. Více než polovina (54 %) nakupujících uvádí, že bezplatné vrácení zlepšuje jejich zážitek z nákupu.

Otázka vrácení zboží pro mnohé nakupující podle zjištění PPL nepřichází na řadu až v momentu doručení objednávky. Naopak je přirozenou součástí nákupního rozhodování již od samého počátku. Podle analýzy pravidelného indexu DHL Trend Report osm z deseti Čechů nedokončí nákup, pokud jim e-shop nenabízí preferovaný způsob vrácení zboží.

„V celkovém průměru se dnes vrací jen zhruba desetina online nákupů, přičemž 67 % nakupujících vrátí maximálně jeden balík za rok, více než jedna třetina nakupujících dokonce nemá s vracením objednávky žádnou zkušenost,“ komentuje výsledky studie Kateřina Malíková, manažerka marketingového průzkumu a datové analytiky z PPL CZ.

Četnost vratek se podle ní však výrazně liší napříč segmenty. „Velmi specifický je v tomto ohledu módní průmysl, kde spotřebitelé často s vrácením zboží počítají už při samotném nákupu a běžně objednávají více velikostí či barevných variant. Takové chování pak logicky zvyšuje objem vratek a v některých módních kategoriích může být jejich podíl i násobně vyšší,“ dodává Kateřina Malíková.

Možnosti vrácení ovlivňují prodeje

PPL konstatuje, že v prostředí současné e-commerce už nabídka možností vrácení zboží nefiguruje jen jako servisní doplněk, ale jako jeden z klíčových prvků zákaznické zkušenosti. Více než tři čtvrtiny Čechů totiž opustí nákupní košík v případě, že daný e-shop nenabízí jejich preferovaný způsob vrácení zboží.

„Spotřebitelé dnes očekávají především jednoduchost, dostupnost a možnost volby,“ vysvětluje Kateřina Malíková. „Pokud je proces vrácení zboží zbytečně složitý nebo nepřehledný, velmi často se poohlédnou po jiném e-shopu. Právě způsob vrácení se tak může snadno stát významnou konkurenční výhodou.“ 

Data společnosti PPL dále ukazují, že šest z deseti Čechů zboží nejčastěji vrací skrze výdejní místa a téměř třetina preferuje výdejní box. Část spotřebitelů stále využívá i možnost vyzvednutí balíčku přepravcem přímo na adrese.

Zdroj: PPL

Zuzana Peroutková Bičíková

