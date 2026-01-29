David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Společnost Etnetera Core, součást skupiny Etnetera Group, oznámila novou posilu v křesle technologického ředitele. Pozici CTO přebírá David Bečvařík, který s sebou přináší téměř devět let zkušeností ze společnosti Red Hat. Do Etnetery Core přichází z Heureka Group. Nahrazuje Martina Kačera, který firmu poslední roky technologicky vedl a více než dvě dekády pomáhal rozvíjet.
David Bečvařík v Red Hatu zastával takřka devět let pozice od DevOps engineera až po vedení solution architecture pro Česko a Slovensko, kde byl zodpovědný za návrh technických řešení pro velké korporátní zákazníky. V Heurece se následně podílel na konsolidaci tří monolitických platforem provozovaných v devíti zemích do jedné sdílené architektury spojené s migrací do cloudu.
„Moje priorita je posunout IT z role efektivního dodavatele do role skutečného spolutvůrce byznysových výsledků. Technologie nemají pouze reagovat na zadání, ale aktivně pomáhat testovat nové příležitosti, zrychlovat time-to-market a vytvářet dlouhodobou konkurenční výhodu,“ vysvětluje David Bečvařík, nový CTO Etnetery Core.
„Ve své technologické vizi se opírám o tři pilíře, a to o rychlé ověřování hodnoty přes MVP a experimenty, o architekturu jako nástroj pro škálování byznysu, a nakonec hlavně o efektivní využití AI a agentů orientované na dopad. Mým cílem tedy rozhodně není maximalizovat objem dodaného kódu, ale rychlost učení a schopnost systematicky a opakovatelně převádět nápady na ověřené produkty a služby s vysokou kvalitou,“ doplňuje.
Softwarové domy v době změn
Podle Bečvaříka nečeká trh vývojových služeb v horizontu příštích blízkých let pouhá optimalizace, jako tomu bylo v posledních letech, ale zásadní transformace byznysového modelu.
„Software housy se musejí transformovat z dodavatelů ‚člověkohodin‘ na poskytovatele komplexních technologických řešení postavených na bezpečné agentní automatizaci. Tradiční model postavený na pronájmu vývojářů přestává být udržitelný. Hodnota firmy bude definována její vnitřní efektivitou, mírou automatizace a kvalitou strategického rozhodování,“ zdůrazňuje Bečvařík.
Právě pod jeho vedením očekává Etnetera Core od týmu přesahujícího 80 vývojářů zásadní posun, a to od čistého psaní kódu k odpovědnosti za celý životní cyklus produktu. Klíčovým předpokladem pro smysluplné využití AI je podle něj takzvaný T-shaped profil vývojářů, který je charakterizován hlubokou specializací doplněnou širokým systémovým přehledem.
„Viděli jsme poměrně jasně, že trh s dodávkou softwaru prochází jednou z vůbec nejrazantnějších změn,“ podotýká Lukáš Kmínek, CEO Etnetery Core. Firmy zároveň mnohem více od svých technologických partnerů očekávají, že nebudou jen dodavatelé softwaru, ale že rozumějí jejich byznysu a umějí technologie v čele s AI promítnout do jejich obchodních výsledků.“
„Abychom v této oblasti dokázali dále nabízet špičkovou službu, potřebovali jsme lídra, který situaci vidí se stejnou urgencí. David nás o své vizi přesvědčil velmi rychle,“ uzavírá.
Zdroj: Etnetera Group