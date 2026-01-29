Channeltrends  »  Novinky  »  David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

David Bečvařík, CTO společnosti Etnetera Core
Autor: Etnetera Group
Bečvařík po svém předchůdci Martinu Kačerovi bude odpovídat za technologickou strategii celé skupiny v éře AI.

Společnost Etnetera Core, součást skupiny Etnetera Group, oznámila novou posilu v křesle technologického ředitele. Pozici CTO přebírá David Bečvařík, který s sebou přináší téměř devět let zkušeností ze společnosti Red Hat. Do Etnetery Core přichází z Heureka Group.  Nahrazuje Martina Kačera, který firmu poslední roky technologicky vedl a více než dvě dekády pomáhal rozvíjet.

David Bečvařík v Red Hatu zastával takřka devět let pozice od DevOps engineera až po vedení solution architecture pro Česko a Slovensko, kde byl zodpovědný za návrh technických řešení pro velké korporátní zákazníky. V Heurece se následně podílel na konsolidaci tří monolitických platforem provozovaných v devíti zemích do jedné sdílené architektury spojené s migrací do cloudu.

„Moje priorita je posunout IT z role efektivního dodavatele do role skutečného spolutvůrce byznysových výsledků. Technologie nemají pouze reagovat na zadání, ale aktivně pomáhat testovat nové příležitosti, zrychlovat time-to-market a vytvářet dlouhodobou konkurenční výhodu,“ vysvětluje David Bečvařík, nový CTO Etnetery Core.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Ve své technologické vizi se opírám o tři pilíře, a to o rychlé ověřování hodnoty přes MVP a experimenty, o architekturu jako nástroj pro škálování byznysu, a nakonec hlavně o efektivní využití AI a agentů orientované na dopad. Mým cílem tedy rozhodně není maximalizovat objem dodaného kódu, ale rychlost učení a schopnost systematicky a opakovatelně převádět nápady na ověřené produkty a služby s vysokou kvalitou,“ doplňuje.

Softwarové domy v době změn

Podle Bečvaříka nečeká trh vývojových služeb v horizontu příštích blízkých let pouhá optimalizace, jako tomu bylo v posledních letech, ale zásadní transformace byznysového modelu. 

Jan Duda (PCV Computers): Nebuďte posunovači beden Přečtěte si také:

Jan Duda (PCV Computers): Nebuďte posunovači beden

„Software housy se musejí transformovat z dodavatelů ‚člověkohodin‘ na poskytovatele komplexních technologických řešení postavených na bezpečné agentní automatizaci. Tradiční model postavený na pronájmu vývojářů přestává být udržitelný. Hodnota firmy bude definována její vnitřní efektivitou, mírou automatizace a kvalitou strategického rozhodování,“ zdůrazňuje Bečvařík.

Právě pod jeho vedením očekává Etnetera Core od týmu přesahujícího 80 vývojářů zásadní posun, a to od čistého psaní kódu k odpovědnosti za celý životní cyklus produktu. Klíčovým předpokladem pro smysluplné využití AI je podle něj takzvaný T-shaped profil vývojářů, který je charakterizován hlubokou specializací doplněnou širokým systémovým přehledem.

„Viděli jsme poměrně jasně, že trh s dodávkou softwaru prochází jednou z vůbec nejrazantnějších změn,“ podotýká Lukáš Kmínek, CEO Etnetery Core. Firmy zároveň mnohem více od svých technologických partnerů očekávají, že nebudou jen dodavatelé softwaru, ale že rozumějí jejich byznysu a umějí technologie v čele s AI promítnout do jejich obchodních výsledků.“

HR26

„Abychom v této oblasti dokázali dále nabízet špičkovou službu, potřebovali jsme lídra, který situaci vidí se stejnou urgencí. David nás o své vizi přesvědčil velmi rychle,“ uzavírá.

Zdroj: Etnetera Group

Seriál: Personálie
Přečtěte si všechny díly seriálu Personálie nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Daň z přidané hodnoty

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně