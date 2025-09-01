- Výrobce: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies uvádí na český trh nové stolní pracovní stanice Dell Pro Max, které pod novým názvem navazují na dřívější modely Precision 3000. Trojice provedení Micro, Slim a Tower T2 pokrývá rozdílné potřeby uživatelů od ultrakompaktních zařízení až po plnohodnotný výkonný tower.
Všechny modely spojuje podpora nejnovějších procesorů Intel Core Ultra s integrovanou NPU, výkonné grafické karty NVIDIA a široké možnosti konfigurace a zabezpečení.
Dell Pro Max Micro
Nejmenší ultrakompaktní pracovní stanice Dell Pro Max Micro je navržena pro uživatele, kteří potřebují maximální výkon, ale mají omezený prostor pro umístění počítače. Se šasi s objemem pouze 2,9 l a rozměry 20 × 8 × 17 cm je novinka jednou z nejmenších pracovních stanic na trhu.
Je možné ji připevnit za monitor, umístit pod stůl nebo dokonce do racku v datovém centru, což zákazníkům nabízí řadu možností podle potřeb jejich pracovního prostoru.
Konfigurace umožňuje osazení až 24jádrovou variantou procesoru Intel Core Ultra 9 285 vPro s dedikovanou NPU jednotkou. Díky inovovanému systému chlazení lze tento 65W procesor provozovat s výkonem až 85 W, což přináší výraznou rezervu pro zpracování náročných úloh.
Pracovní stanice nabízí konfigurace s grafickými kartami NVIDIA RTX až do varianty 4000 SFF ADA s 20 GB operační paměti GDDR6. Nejnovější model nabízí také variabilní konfiguraci paměti s kapacitou až 64 GB, rychlostí až 6400 MT/s a podporou korekce chyb ECC. Úložiště typu SSD využívá rozhraní M.2 a může dosahovat kapacity až 8 TB.
Dell Pro Max Slim
Nástupce řady Precision 3400 v sobě kombinuje univerzální konektivitu, vysoký výkon a štíhlý design s výškou 30 cm, šířkou 9,5 cm a hloubkou šasi 29 cm. Jde o první desktop o objemu 8 litrů, který podporuje osazení procesorem s výkonem až 125 W a 128 GB DDR5 paměti. Celkový výkon desktopu dosahuje až 360 W, což pokryje zhruba 80 % typických workloadů, ke kterým uživatelé tyto pracovní stanice využívají.
Pracovní stanici lze osadit procesory Intel až do 24jádrového Core Ultra 9 a operační pamětí až do velikosti 128 GB při rychlosti 4400 MT/s a možnosti volby korekce chyb ECC. Pro ukládání dat lze využít SSD disky PCIe NVMe Gen4 v provedeních Class 35 či Class 40 s celkovou kapacitou až 8,5 TB, včetně variant se samokódováním podle standardu Opal 2.0 pro maximální zabezpečení dat.
K dispozici jsou také klasické 3.5” pevné disky SATA s celkovou kapacitou až 8 TB ve variantách pro běžné použití i v enterprise třídě s vyšší spolehlivostí.
Dell Pro Max Slim nabízí výběr z grafických karet NVIDIA RTX od modelů A400 s 4 GB GDDR6 přes výkonnější A1000 s 8 GB GDDR6, až po špičkové karty RTX 2000 Ada s 16 GB GDDR6 a RTX 4000 SFF Ada s 20 GB GDDR6 pro náročné 3D a AI workflow. Tato flexibilita umožňuje přizpůsobit konfiguraci výkonu grafiky přesně podle konkrétních profesionálních aplikací.
Pro podporu konektivity a další škálovatelnosti je v nabídce nový volitelný modul, který přináší 9 konfigurovatelných portů, a také možnost využití třetího PCIe slotu pro připojení dodatečných přídavných karet.
Dell Pro Max Tower T2
Plnohodnotný tower ve formátu 32 litrů je určený pro profesionály, kteří upřednostňují výkon a rozšiřitelnost před úsporou místa. Lze jej osadit procesory Intel Core Ultra až do konfigurace Ultra 9 285K se 24 jádry a frekvencí až 5,7 GHz. Díky technologii Unlimited Turbo Duration dokáže tento 125W procesor trvale běžet na úrovni 250 W.
Dell Pro Max Tower T2 dále nabízí podporu až 128 GB operační paměti DDR5 s rychlostí až 5600 MT/s a možností korekce chyb ECC pro maximální spolehlivost a stabilitu systému.
Pro ukládání dat lze využít jak SSD disky PCIe NVMe Gen4/Gen5 s podporou šifrování Opal 2.0, certifikací FIPS a celkovou kapacitou až 12 TB, tak i klasické 3.5” pevné disky SATA s celkovou kapacitou až 24 TB ve verzích pro běžné použití i enterprise nasazení.
Pracovní stanice umožňuje konfigurace s grafickými kartami NVIDIA RTX včetně modelů A1000 s 8 GB GDDR6 paměti, řadou až 6000 Ada s kapacitou paměti 48 GB GDDR6 až po nejnovější kartu RTX PRO 6000 Blackwell (Workstation Edition) se špičkovým výkonem až 600 W. Další možností je využití grafických karet AMD Radeon Pro, a to modely W7500 a W7600, oba s 8 GB GDDR6 paměti.
Díky přídavnému rozšiřujícímu PCIe slotu a vylepšenému napájecímu zdroji o výkonu 1500 W je Dell Pro Max Tower T2 připraven i pro zákazníky, kteří potřebují systém dále škálovat.
Rozšířená záruka a servis on-site
Pracovní stanice Dell Pro Max ve verzích Micro, Slim a Tower T2 jsou standardně dodávány s tříletou hardwarovou zárukou s on-site servisem po provedení vzdálené diagnostiky, kterou lze prodloužit až na pět let.
Uživatelé si mohou vybrat mezi rozšířenými službami ProSupport s odpovědí následující pracovní den nebo prémiovou variantou ProSupport Plus, jež zahrnuje preventivní monitoring, prioritní zásahy a komplexní řešení incidentů.
K dispozici je rovněž balíček Accidental Damage Service (1–5 let), jenž kryje i náhodná poškození. Profesionální nasazení usnadňují také služby ProDeploy, které umožňují rychlé a bezpečné uvedení zařízení do provozu.
Dostupnost a cena
Desktopy Dell Pro Max byly globálně uvedeny na jaře a na českém trhu jsou k dispozici prostřednictvím širší distribuční sítě od poloviny roku.
