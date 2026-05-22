Dell Pro 7 13 a 14: Lehké manažerské notebooky s AI funkcemi a procesory Intel i AMD

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Dell Pro 7 13
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies uvede na český trh nové manažerské notebooky Dell Pro 7 13 a 14. Novinky nabídnou platformy Intel i AMD, podporu Copilot+ PC, lokální AI funkce, nízkou hmotnost a varianty 2-in-1 s dotykovým displejem a podporou aktivního pera.

Dell Technologies rozšiřuje portfolio firemních notebooků o nové modely Dell Pro 7 13 a Dell Pro 7 14. Řada je určena především pro manažery a profesionály, kteří potřebují kombinaci vysokého výkonu, mobility a dlouhé výdrže baterie. Notebooky budou dostupné v klasickém provedení i jako konvertibilní zařízení 2-in-1 s dotykovým displejem a podporou aktivního pera.

Nová generace notebooků využívá nejnovější procesory Intel Core Ultra a AMD Ryzen AI s integrovanými NPU jednotkami pro lokální AI akceleraci. Díky výkonu NPU až 55 TOPS splňují vybrané konfigurace požadavky platformy Copilot+ PC. Uživatelé tak mohou využívat lokální AI funkce například pro videokonference, generování obsahu nebo inteligentní správu systému při nižší spotřebě energie.

Konfigurace s platformou Intel lze osadit až procesorem Intel Core Ultra 7 366H vPro se 16 jádry, integrovanou grafikou Intel Graphics 4Xe a NPU s výkonem až 50 TOPS. Varianta s platformou AMD nabídne až procesor Ryzen AI 9 HX 470 s 12 jádry, 24 vlákny, grafikou Radeon 890M a NPU s výkonem až 55 TOPS.

Notebooky podporují až 64 GB operační paměti LPDDR5X s rychlostí až 8533 MT/s v dual-channel konfiguraci. Pro úložiště lze zvolit SSD disky s kapacitou až 2 TB, včetně variant Performance SSD Gen5 a konfigurací připravených pro hardwarové šifrování SED.

Dell Pro 7 13 a 14 nabídnou širokou škálu displejů včetně OLED variant. U 13palcových modelů je k dispozici až WUXGA panel s rozlišením 1920 × 1200 pixelů, jasem 500 nitů a variabilní obnovovací frekvencí 20 až 120 Hz. Varianta 2-in-1 využívá dotykový displej chráněný sklem Gorilla Glass Victus s podporou aktivního pera.

Čtrnáctipalcové modely mohou být vybaveny až WQXGA displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí až 120 Hz. K dispozici bude také OLED varianta s rozlišením WUXGA, 90% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a technologií ComfortView Plus pro omezení modrého světla.

Notebooky jsou vybaveny dvojicí portů Thunderbolt 4 / USB4, HDMI 2.1, dvěma porty USB-A a kombinovaným audio konektorem. Vybrané konfigurace nabídnou také třetí USB-C port na opačné straně zařízení, což umožní pohodlné nabíjení z levé i pravé strany. Součástí výbavy může být také až 8Mpx HDR IR kamera s technologií potlačení šumu.

Konstrukce nových modelů byla oproti předchozí generaci přepracována s důrazem na nižší hmotnost, tenčí profil a lepší chlazení. Hmotnost notebooků začíná lehce nad jedním kilogramem, což z nich činí vhodné zařízení pro časté cestování a hybridní práci.

Dostupnost a cena
Notebooky Dell Pro 7 13 a Dell Pro 7 14 budou na českém trhu dostupné od června 2026.

Zdroj: Dell Technologies

