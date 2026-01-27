Channeltrends  »  Novinky  »  Dell rozšiřuje řadu monitorů UltraSharp o modely 52 Thunderbolt Hub a 32 4K QD-OLED

Dell rozšiřuje řadu monitorů UltraSharp o modely 52 Thunderbolt Hub a 32 4K QD-OLED

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

monitory Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub (U5226KW) a Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q)
Autor: Dell Technologies
Dell Technologies na veletrhu CES 2026 představil dvojici nových profesionálních monitorů řady UltraSharp. Model UltraSharp 52 Thunderbolt Hub přináší extrémně širokou pracovní plochu v podobě zakřiveného 6K panelu, zatímco UltraSharp a 32 4K QD-OLED je určen především pro kreativní profese.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/lp

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub (U5226KW) je koncipován jako náhrada vícemonitorových sestav v prostředích, kde se pracuje s velkým množstvím dat současně. Zakřivený 52palcový panel s rozlišením 6K nabízí vyšší hustotu pixelů než běžné kombinace více displejů a umožňuje zobrazit rozsáhlý pracovní prostor na jednom monitoru při menších nárocích na místo na stole.

Významnou vlastností tohoto modelu je možnost současného připojení až čtyř počítačů. Díky interní podpoře multi-stream transportu se jednotlivé části obrazovky chovají jako samostatné monitory. Vestavěná funkce KVM umožňuje ovládání všech připojených zařízení jednou klávesnicí a myší, což zjednodušuje práci v heterogenních IT prostředích. Monitor podporuje operační systémy Windows, macOS i Ubuntu.

Z hlediska konektivity je UltraSharp 52 Thunderbolt Hub vybaven rozhraním Thunderbolt 4 s napájením až 140 W, doplněným o USB-C a USB-A porty. Obrazová kvalita je postavena na kombinaci rozlišení 6K, obnovovací frekvence 120 Hz a technologie IPS Black, která zlepšuje podání černé a kontrast. Monitor je dále vybaven senzorem okolního světla a technologií pro snížení vyzařování modrého světla při zachování barevné přesnosti.

Druhou novinkou je Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q), který je určen především pro kreativní profesionály pracující s obrazem, videem nebo grafikou. Monitor nabízí 4K rozlišení a technologii QD-OLED, která umožňuje dosáhnout velmi vysokého kontrastního poměru a hluboké černé. Podporována je technologie DisplayHDR True Black 500 a Dolby Vision HDR.

Model U3226Q je vybaven vestavěným kolorimetrem, který umožňuje kalibraci bez nutnosti externího zařízení. Správci IT mohou provádět kalibraci na dálku prostřednictvím nástroje Dell Color Management Console, což zjednodušuje nasazení monitorů ve firemním prostředí. Připojení zajišťuje Thunderbolt 4 s napájením 140 W, doplněný o USB-C, USB-A a 2,5Gb Ethernet.

Oba monitory jsou navrženy pro profesionální nasazení s důrazem na kompatibilitu napříč platformami, kvalitu obrazu a centralizovanou správu. Zatímco UltraSharp 52 Thunderbolt Hub cílí na analytické a technické profese pracující s rozsáhlými daty, UltraSharp 32 4K QD-OLED je orientován na kreativní workflow a prostředí s vysokými nároky na barevnou přesnost.

Dostupnost a cena
Monitor Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub (U5226KW) je již dostupný, model Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q) bude dostupný koncem února.

Zdroj: Dell Technologies

