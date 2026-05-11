Dell uvádí Dell Pro 5 Micro: ultrakompaktní Copilot+ PC s podporou až pěti monitorů

redakce
Dnes
Dell Pro 5 Micro
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies představila desktop Dell Pro 5 Micro s procesory Intel Panther Lake a integrovanou NPU jednotkou pro AI úlohy. Kompaktní Copilot+ PC podporuje až pět monitorů a nabízí modulární konfiguraci portů.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Více informací: https://www.dell.com

Model Dell Pro 5 Micro rozšiřuje portfolio firemních počítačů Dell Pro a přináší ultrakompaktní desktopové řešení s objemem pouhých 1,2 litru. Novinka je postavena na nejnovější generaci procesorů Intel Core Ultra s architekturou Panther Lake a jako první desktop značky Dell splňuje požadavky kategorie Copilot+ PC díky integrované NPU jednotce s výkonem až 50 TOPS.

Zařízení lze osadit až procesorem Intel Core Ultra 7 366H vPro se 16 jádry a frekvencí až 4,80 GHz nebo variantou Intel Core Ultra 5 335 vPro s osmi jádry a frekvencí až 4,60 GHz. Součástí výbavy je integrovaná grafika Intel Graphics, která v základní konfiguraci podporuje připojení dvou 5K monitorů při 60 Hz a jednoho 4K displeje.

Významnou vlastností modelu je volitelný zadní portový modul, dostupný v devíti konfiguracích. Uživatelé mohou zvolit například varianty s HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA, sériovým portem nebo optickou konektivitou. Konfigurace se dvěma dodatečnými DisplayPorty umožňuje připojit až pět monitorů současně, což rozšiřuje možnosti využití například v kancelářských, analytických nebo dohledových prostředích.

Dell Pro 5 Micro podporuje až 64 GB paměti DDR5 s rychlostí až 6400 MT/s v dual-channel zapojení. Vybrané konfigurace s procesory Intel Core Ultra 7 podporují rychlost až 7200 MT/s. Úložiště lze konfigurovat až do kapacity 1 TB, včetně varianty SSD SED Ready připravené pro hardwarové šifrování dat.

Kompaktní konstrukce umožňuje flexibilní instalaci pod pracovní stůl, na stěnu nebo jako součást All-in-One sestavy s volitelnými držáky. Součástí výbavy je také USB-C port s podporou napájení až 100 W, který umožňuje připojit kompatibilní monitor jediným kabelem pro přenos obrazu, dat i napájení.

Počítač nabízí širokou konektivitu včetně HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, USB-C s režimem DisplayPort Alt Mode, gigabitového Ethernetu a několika USB portů. Bezpečnost doplňuje technologie Intel vPro a podpora nástrojů pro vzdálenou správu, jako jsou Dell Management Portal a Dell Device Management Console. Dell zároveň rozšiřuje bezpečnostní ekosystém o řešení partnerů, mezi které patří například CrowdStrike, Absolute nebo Halcyon.

Dostupnost a cena
Počítače Dell Pro 5 Micro jsou již dostupné v české distribuční síti. 

Zdroj: Dell Technologies

