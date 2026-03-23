Dell uvádí monitor UltraSharp 32 4K QD-OLED s vestavěným kolorimetrem

- Výrobce: Dell Technologies
- Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
Monitor využívá QD-OLED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160) a jasem až 1000 nitů v HDR režimu. Podporuje standard VESA DisplayHDR True Black 500 a technologii Dolby Vision, které zajišťují hlubokou černou, vysoký kontrast a detailní obraz ve světlých i tmavých scénách. Obnovovací frekvence 120 Hz a odezva 0,03 ms přispívají k plynulému zobrazení bez rozmazání.
Velký důraz je kladen na barevnou přesnost. Monitor podporuje 10bitové zobrazení a široké barevné gamuty včetně 99 % DCI-P3, 94 % Adobe RGB nebo 100 % sRGB. Tovární kalibrace dosahuje hodnot Delta E < 1 u klíčových barevných prostorů, což ocení zejména grafici, video tvůrci nebo designéři.
Jednou z hlavních předností je vestavěný kolorimetr, který umožňuje kalibraci bez nutnosti externích zařízení. Software Dell Color Management a nástroj Dell Color Management Console pak umožňují správu barev i vzdálenou kalibraci napříč více pracovišti.
Technologie Anti-Glare Low Reflectance (AGLR) omezuje odlesky bez negativního dopadu na barevnou přesnost. Monitor je certifikován TÜV Rheinland Eye Comfort (4 hvězdičky) a nabízí hardwarové omezení modrého světla i technologii flicker-free. Vestavěný ambientní senzor navíc automaticky upravuje jas podle okolních podmínek.
Model U3226Q funguje také jako plnohodnotný dokovací hub. Díky rozhraní Thunderbolt 4 nabízí přenos obrazu, dat i napájení až 140 W jedním kabelem. K dispozici jsou také porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A, USB-C a 2,5Gb Ethernet, což umožňuje připojení široké škály zařízení i síťovou konektivitu bez potřeby externí dokovací stanice.
Součástí výbavy je také podpora funkcí jako PXE Boot, Wake-on-LAN nebo MAC Address passthrough, které ocení především firemní IT prostředí. Monitor tak může sloužit jako centrální pracovní stanice pro profesionální nasazení.
Dostupnost
Monitor Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q) je na českém trhu dostupný od konce února 2026.
Zdroj: Dell Technologies