Dell uvádí monitor UltraSharp 32 4K QD-OLED s vestavěným kolorimetrem

redakce
Dnes
UltraSharp 32 4K QD-OLED
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies přináší na český trh monitor Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED U3226Q, který cílí na profesionály pracující s obrazem. Novinka nabízí QD-OLED panel, vestavěný kolorimetr a pokročilé funkce pro přesnou správu barev i moderní konektivitu.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech

Monitor využívá QD-OLED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160) a jasem až 1000 nitů v HDR režimu. Podporuje standard VESA DisplayHDR True Black 500 a technologii Dolby Vision, které zajišťují hlubokou černou, vysoký kontrast a detailní obraz ve světlých i tmavých scénách. Obnovovací frekvence 120 Hz a odezva 0,03 ms přispívají k plynulému zobrazení bez rozmazání.

Velký důraz je kladen na barevnou přesnost. Monitor podporuje 10bitové zobrazení a široké barevné gamuty včetně 99 % DCI-P3, 94 % Adobe RGB nebo 100 % sRGB. Tovární kalibrace dosahuje hodnot Delta E < 1 u klíčových barevných prostorů, což ocení zejména grafici, video tvůrci nebo designéři.

Jednou z hlavních předností je vestavěný kolorimetr, který umožňuje kalibraci bez nutnosti externích zařízení. Software Dell Color Management a nástroj Dell Color Management Console pak umožňují správu barev i vzdálenou kalibraci napříč více pracovišti.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Technologie Anti-Glare Low Reflectance (AGLR) omezuje odlesky bez negativního dopadu na barevnou přesnost. Monitor je certifikován TÜV Rheinland Eye Comfort (4 hvězdičky) a nabízí hardwarové omezení modrého světla i technologii flicker-free. Vestavěný ambientní senzor navíc automaticky upravuje jas podle okolních podmínek.

Model U3226Q funguje také jako plnohodnotný dokovací hub. Díky rozhraní Thunderbolt 4 nabízí přenos obrazu, dat i napájení až 140 W jedním kabelem. K dispozici jsou také porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A, USB-C a 2,5Gb Ethernet, což umožňuje připojení široké škály zařízení i síťovou konektivitu bez potřeby externí dokovací stanice.

Součástí výbavy je také podpora funkcí jako PXE Boot, Wake-on-LAN nebo MAC Address passthrough, které ocení především firemní IT prostředí. Monitor tak může sloužit jako centrální pracovní stanice pro profesionální nasazení.

AIT26

Dostupnost

Monitor Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED (U3226Q) je na českém trhu dostupný od konce února 2026.

Zdroj: Dell Technologies

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé skutečně myslí o umělé inteligenci

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích