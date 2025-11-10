Channeltrends  »  Novinky  »  Dell uvedl na český trh špuntová sluchátka Pro Plus s umělou inteligencí

Dell uvedl na český trh špuntová sluchátka Pro Plus s umělou inteligencí

redakce
Dnes
Dell Pro Plus
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies uvedla na český trh bezdrátová sluchátka Dell Pro Plus Earbuds navržená pro profesionály, kteří vyžadují špičkové komunikační vlastnosti. Vynikají mikrofonem s potlačením hluku s AI trénovanou na více než 500 milionech zvukových vzorků. Samozřejmostí je dotykové ovládání i dlouhá výdrž. Z pohledu hybridního pracovního prostředí je důležité jejich snadné nasazení do firemního prostředí a následná správa IT oddělením.
  • Výrobce: Dell Technologies
  • Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AT Computers, SWS, TD Synnex
  • Distributoři SR: ASBIS SK, eD system, WESTech
  • Cena: Na dotaz
  • Více informací: https://www.dell.com/cs-cz/

Sluchátka Earbuds (EB525) patří do rodiny Dell Pro, tedy řady produktů určených hlavně pro využití ve firmách. Modely Plus v názvu vždy nabízí nejvyšší možný výkon i škálovatelnost produktů.

Při vývoji sluchátek Dell Pro Plus Earbuds byl kladen důraz na co nejvyšší kvalitu zvuku během komunikace. Tato špuntová sluchátka disponují technologií adaptivního aktivního potlačení hluku (ANC) založeného na AI. Mikrofony sluchátek dokážou odfiltrovat okolní ruchy a zřetelně zachytit hlas uživatele. 

Technologie využívá neuronovou síť trénovanou na více než 500 milionech vzorků okolního hluku, takže i v rušném prostředí zůstává řeč čistá a srozumitelná. V situacích, kdy je třeba vnímat dění kolem, lze snadno aktivovat režim Enhanced Transparency, ve kterém sluchátka do uší propouští přirozené zvuky z okolí.

Špuntová sluchátka Dell Pro Plus Earbuds jsou prvními sluchátky tohoto typu na světě, která získala certifikaci Microsoft Teams Open Office. Ta je zárukou vysoké kvality zvuku i ve sdílených nebo hlučných kancelářských prostředích. Sluchátka jsou navíc certifikována pro aplikace Teams a Zoom.

Sluchátka jsou navržena pro dlouhé nošení, kdy s aktivním ANC vydrží až pět hodin hovoru, a v kombinaci s dobíjecím pouzdrem pak celkem 16,5 hodiny. Pouze při poslechu pak sluchátka nabídnou hodnoty osm hodin s aktivním ANC, resp. 33 hodiny bez něj. 

S možností rychlonabíjení vystačí pět minut dobíjení na jednu hodinu hovoru. Součástí balení jsou čtyři různé velikosti silikonových ušních nástavců. Ovládání je intuitivní, pomocí dotykových gest lze přijímat hovory, měnit hlasitost, přepínat mezi hudbou a hovory nebo aktivovat potlačení hluku.

Také z pohledu správy a konektivity splňují nejmenší prémiová sluchátka Dell nároky na firemní nasazení. Nechybí možnost párování až s osmi zařízeními a v nabíjecím pouzdře je umístěný USB-C dongle pro snadné připojení k počítači. 

Sluchátka podporují možnost centrální správy v prostředí aplikace Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), která umožňuje aktualizaci firmwaru a konfiguraci zařízení napříč firemní sítí. K ladění uživatelských zvukových profilů poslouží aplikace pro chytré telefony Dell Audio. Sluchátka Dell Pro Plus Earbuds splňují normu IP54 pro odolnost vůči prachu a stříkající vodě.

Zdroj: Dell Technologies

