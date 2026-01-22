Channeltrends  »  Novinky  »  Dell vrací na trh značku notebooků XPS s přepracovaným designem

Dell vrací na trh značku notebooků XPS s přepracovaným designem

redakce
Dnes
Dell XPS 2026
Autor: Dell Technologies
Společnost Dell Technologies na letošním veletrhu CES 2026 oznámila návrat ikonické značky XPS. Prémiové notebooky ve 14palcovém a 16palcovém provedení přicházejí s přepracovaným designem oproti předchozím generacím řady XPS.

Ve spotřebitelské kategorii jde podle výrobce o nejtenčí a nejlehčí prémiové notebooky v portfoliu Dellu. Pro dřívější modely XPS byla typická dotyková řada funkčních kláves. U nových modelů ji nahrazují klasické funkční klávesy pro spolehlivou odezvu. Změnila se také podoba touchpadu, u kterého je nyní jasně ohraničená aktivní plocha. Detailem vycházejícím ze zpětné vazby uživatelů je také návrat loga XPS na samotném těle notebooku.

Oba modely mají shodnou tloušťku těla 14,6 mm, přičemž důraz na mobilitu podtrhuje nízká hmotnost. Čtrnáctipalcový model váží od 1,36 kg, zatímco šestnáctipalcová varianta začíná na zhruba 1,65 kg u verzí s OLED displejem.

Nejnovější generace procesorů Intel

Nové modely XPS využívají procesory Intel Core Ultra Series 3 s nejnovější architekturou Panther Lake a integrovanou grafikou Intel Arc s až 12 Xe jádry. Konfigurace umožňuje osazení až Core Ultra X7 358H s 16 jádry a frekvencí až 4,8 GHz. Později bude k dispozici i Core Ultra X9 388H s 16 jádry a frekvencí až 5,1 GHz.

Konfigurace umožňuje osazení až 64 GB LPDDR5× operační paměti v dual-channel režimu s frekvencí 9600 MT/s. Modely lze vybavit úložištěm s kapacitou až 4 TB PCIe 4 SSD, které je připravené na technologii hardwarového šifrování dat (SED).

Chladicí systém byl kompletně přepracován tak, aby odpovídal vyššímu výkonu nových konfigurací. Nové ventilátory patří k největším a zároveň nejtenčím, jaké kdy Dell u notebooků použil, a zajišťují lepší proudění vzduchu.

Displeje s variabilní obnovovací frekvencí

Díky InfinityEdge displejům s minimálními rámečky mají oba modely kompaktní půdorys – 14palcová varianta odpovídá velikosti běžných 13palcových notebooků, zatímco 16palcový model patří k nejmenším ve své třídě.

LCD displeje jak u 14palcového, tak i u 16palcového modelu jako první na trhu podporují proměnnou obnovovací frekvenci 1–120 Hz, která se při statickém obsahu, například čtení e- mailů, sníží na 1 Hz a při scrollování nebo sledování videa se zvýší na 120 Hz.

U čtrnáctipalcového modelu lze zvolit displej s rozlišením 2K (1920 × 1200 bodů), typickým jasem 500 nitů, 100% pokrytím barevného gamutu sRGB a kontrastním poměrem 2000:1. LCD panel nabízí chytré řízení spotřeby energie. Alternativně je k dispozici OLED dotykový displej 2,8K (2880 × 1800) s typickým jasem 400 nitů, 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3, technologií VESA DisplayHDR True Black 500 a obnovovací frekvencí 20–120 Hz.

U šestnáctipalcového modelu je k dispozici LCD displej s rozlišením 2K (1920 × 1200 bodů) s typickým jasem 500 nitů, 100% pokrytím barevného gamutu sRGB a kontrastním poměrem 2000:1. Lze zvolit OLED dotykový displej 3,2K (3200 × 2000 bodů) s typickým jasem 400 nitů, 100% pokrytím barevného gamutu DCI-P3, technologií VESA DisplayHDR True Black 500 a obnovovací frekvencí 20–120 Hz.

Mimořádná výdrž na baterie

XPS jsou jako první vybaveny 900ED (energy density) články, které jsou menší, lehčí a zároveň dodávají více energie. Díky těmto inovativním bateriím lze udržet ultra-tenký design, přičemž notebooky nabízejí mimořádně dlouhou výdrž na baterii. U modelů s LCD panely dosahuje výdrž až 27 hodin streamování videa nebo více než 40 hodin jeho lokálního přehrávání.

Notebooky XPS mají skrytý čtyřkanálový 10W reproduktorovým systémem, který poskytuje výrazný a čistý zvuk bez viditelných mřížek reproduktorů. Notebooky jsou zároveň vybaveny vůbec nejtenčí a nejužší 8MP/4K kamerou, jaká kdy byla integrována do notebooku Dell.

Oba nové modely XPS jsou vybavené třemi porty Thunderbolt 4 (USB-C) s podporou DisplayPort 2.1 a Power Delivery. Umožňují také připojení Kensington zámku přes USB-C a mají klasický audio jack pro sluchátka. USB porty využívají modulární design. To znamená, že jsou upevněné na základní desku pomocí šroubů místo pájení, což zvyšuje jejich odolnost a usnadňuje opravu.

Dostupnost

HR26

V ČR budou v distribuční síti nové modely XPS v průběhu února 2026.

Zdroj: Dell Technologies

Autor článku

redakce

Témata:

