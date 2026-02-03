Digitální suverenita, AI a bezpečnost v kontejnerovém světě

Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne konference Kontejnery v praxi, která se uskuteční 12. února 2026 od 9:00 do 14:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Půldenní odborný program přinese praktické zkušenosti z reálných provozů, technické deep-dive přednášky i pohled na aktuální trendy v oblasti Kubernetes, kyberbezpečnosti a využití AI v kontejnerových platformách.
Otevřený software a suverénní infrastruktura
Principy otevřeného softwaru, jejich historický vývoj a význam pro inovace v současném pojetí informačních technologií představí v úvodu konference Tomáš Vondra z Fakulty informačních technologií ČVUT. Ukáže, jakou roli hrají open source projekty při budování suverénní a dlouhodobě udržitelné infrastruktury v kontextu digitální suverenity Evropské unie a jak lze tyto principy aplikovat v moderních datových centrech.
Na téma digitální suverenity jako strategické priority pro udržení kontroly nad daty i infrastrukturou naváže Lukáš Lauryn ze společnosti SUSE. Ukáže, jak provozovat cloud-native technologie bez rizika závislosti na jednom dodavateli, jak optimalizovat provoz kritických systémů a jak bezpečně integrovat AI s použitím řešení SUSE.
Životní cyklus AI systémů na vlastní infrastruktuře
Provoz AI aplikací přináší i nové nároky na infrastrukturu a její řízení. Oproti tradičním systémům jsou AI řešení výrazně dynamičtější a vyžadují průběžné monitorování, přeučování, ladění i kontrolu kvality a souladu s pravidly.
Klíčová je proto platforma, která dokáže pokrýt celý životní cyklus AI systémů — od vývoje přes nasazení až po dlouhodobý provoz. Možnosti kontejnerové platformy Red Hat OpenShift AI při provozu a správě AI aplikací představí Lukáš Smiga, DevOps architekt a evangelista společnosti ELOS Technologies. Ukáže, jak OpenShift AI podporuje automatizaci, správu dat, monitoring i řízení nákladů a umožňuje provozovat AI systémy na vlastní infrastruktuře, ať už on-premise, nebo v cloudu.
Od aplikací k identitám a AI agentům
Bezpečnost dlouhodobě patří mezi největší výzvy kontejnerových platforem. Praktické kroky pro zvýšení bezpečnosti kontejnerizovaných aplikací v Kubernetes – od využití nativních Kubernetes primitiv až po nástroje třetích stran pro skenování, monitoring a ověřování původu image – představí DevOps architekt a lektor Vojtěch Mareš.
Jak spolehlivě zajistit bezpečnost strojových identit pro DevOps platformy a AI agenty následně vysvětlí Michal Charvát, bezpečnostní architekt CyberArk společnosti ASECPRO. Zaměří se na výběr vhodného nástroje pro Secrets Management a klíčové požadavky jako architekturu, autentizaci a integraci se stávajícími systémy. Popíše i specifické požadavky na řízení přístupů pro AI agenty, které se stávají běžnou součástí současných aplikací.
Rebuild-ready clustery a realita provozu
Provoz Kubernetes clusteru nekončí jeho nasazením. Proč „mít infrastrukturu v kódu“ ještě neznamená, že je cluster skutečně obnovitelný, ukáže systémový inženýr Vojtěch Dušátko. Upozorní i na závislosti, které mohou selhat při obnově clusteru, a vysvětlí, co všechno musí být splněno, aby Kubernetes po havárii skutečně znovu naběhl.
AI v kontejnerech: zkušenosti z e-INFRA CZ
Závěr odborného programu bude patřit Lukáši Hejtmánkovi, IT architektovi centra CERIT-SC na Masarykově Univerzitě a národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj v ČR e-INFRA CZ, který představí, jak jsou v rámci e-INFRA CZ využívány kontejnerové technologie pro provoz a škálování velkých jazykových modelů (LLM) pro českou vědeckou komunitu.
Účastníci konference tak získají praktický pohled na architekturu řešení, provozní zkušenosti i integraci LLM do kontejnerového prostředí – od AI agentů až po nástroje pro tzv. vibe coding.
Konference Kontejnery v praxi je určena IT profesionálům, DevOps inženýrům, IT architektům a manažerům, kteří chtějí přejít od monolitických řešení k agilním, škálovatelným a bezpečným cloud-native architekturám, při současném zachování kontroly nad infrastrukturou a daty. Konference se koná prezenčně 12. února 2026 od 9:00 do 14:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na stránkách https://kontejnery.konference.cz/