Displeje Optoma řady 33: Další krok k digitální škole

Společnost Optoma uvádí na trh novou generaci interaktivních displejů 3 Series Gen 3, která navazuje na úspěšnou řadu 32. Nový model přináší výrazně vyšší výkon, moderní operační systém Android 14 s certifikací Google EDLA, pokročilé nástroje pro spolupráci a řadu vylepšení, jež zefektivňují práci učitelů i studentů.
Základem nové řady Optoma 3 Series Gen 3 (řada 33) je výkonný osmijádrový procesor Octa-core A72 × 4 + A53 × 4, doplněný o 8 GB RAM a 64 GB interního úložiště s možností jeho dalšího rozšíření pomocí SD karty.
Oproti předchozí generaci 3 Series Gen 2 (řada 32) nabízí nová řada přibližně trojnásobný výpočetní výkon CPU a až 2,5–3krát vyšší grafický výkon díky čipu Mali G52 MC3. Výsledkem je výrazně rychlejší odezva systému, plynulé přepínání aplikací i bezproblémové zpracování náročného 4K obsahu či výukových programů. Rychlá odezva 3,3 ms zajišťuje okamžitou reakci na každý dotyk a přesnou práci s obrazem – ať už jde o psaní, kreslení nebo interaktivní prezentace.
Bezpečně s certifikací EDLA
Certifikace EDLA (Enterprise Device Licensing Agreement) je důležitým krokem směrem k digitalizaci školství. Zajišťuje pravidelné bezpečnostní aktualizace, systémové šifrování dat a plnou kompatibilitu s nejnovějšími verzemi vzdělávacích aplikací.
Zařízení s certifikací EDLA využívají ochranu Google Play Protect, bezpečné ukládání dat a přístupových klíčů a umožňují přihlášení přes SSO (Single Sign-On) v rámci Google Workspace. Díky tomu jsou osobní i školní data uživatelů chráněna v souladu s bezpečnostními standardy Google.
Učitelé i studenti mohou využívat více než 350 000 vzdělávacích aplikací dostupných v obchodě Google Play, mezi které patří například Kahoot!, Quizlet, Duolingo, ClassDojo nebo Photomath. Díky podpoře Google Classroom a integraci přes SSO přihlášení mohou školy snadno zapojit interaktivní displeje Optoma do svých dosavadních vzdělávacích ekosystémů.
Whiteboard nové generace
Nový whiteboard představuje vylepšené prostředí pro výuku, týmovou práci a brainstorming. Umožňuje neomezené psaní, kreslení a sdílení obsahu, a to s podporou AI nástrojů pro generování kvízů, pojmových map či diskuzních témat (tzv. AIGC Sticky Notes). Nová funkce Focus Mode navíc umožňuje synchronizované sdílení obrazovky s připojenými zařízeními studentů – ideální pro hybridní a interaktivní výuku.
Whiteboard podporuje také multijazyčné šablony (14 jazyků) a kreativní výukové samolepky, které usnadňují přípravu hodin. Učitelé mohou využít i nástroje jako virtuální pravítko, úhloměr či kružítko, jež zjednodušují práci zejména při výuce matematiky, geometrie či technických předmětů.
Dokonalá dotyková přesnost
Displej využívá novou technologii Zero Bonding s téměř nulovou mezerou mezi dotykovou vrstvou a displejem. Při psaní tak máte pocit, že píšete přímo na obrazovku – nikoliv na sklo před ní.
Panel podporuje 50bodový multidotyk ve Windows a 40bodový multidotyk v Android OS, což umožňuje práci více uživatelů současně. O ochranu zraku se stará Low Blue Light a Flicker Free technologie s automatickým přizpůsobením jasu okolnímu světlu.
Efektivní správa a sdílení
Díky integrovanému systému Optoma Solution Suite (OSS) mají učitelé a žáci k dispozici přehledné prostředí, které propojuje funkce whiteboardu, bezdrátového sdílení i správu souborů. Uživatelé mohou během několika sekund zahájit lekci, připojit studenty prostřednictvím QR kódu a spolupracovat v reálném čase. Materiály lze jednoduše ukládat do cloudu, sdílet mezi zařízeními nebo si je později znovu otevřít z domácího prostředí.
Pro IT správce je připraven Optoma Management Suite (OMS), který umožňuje centrální správu všech displejů. Z jednoho rozhraní lze plánovat zapínání a vypínání zařízení, odesílat zprávy, kontrolovat spotřebu energie i monitorovat provozní stav. Díky OMS můžete také instalovat a odebírat aplikace v displeji, provádět vzdálený upgrade systému a jeho zálohování.
Učitelé či ředitelé škol ocení vytváření a plánování informačních nástěnek nebo videoprezentací, které mohou být zobrazeny jak v atriu, tak i jednotlivých učebnách. Toto cloudové řešení nabízí spoustu dalších funkcí, jež pomohou správci IT displej snadno spravovat odkudkoliv na světě.
Moderní konektivita, vylepšený zvuk
Nová řada Optoma 3 Series Gen 3 je vybavena dvěma výkonnými 20W reproduktory, které poskytují čistý a silný zvuk i ve větších učebnách nebo zasedacích místnostech. Displej nabízí širokou škálu moderních rozhraní – USB-C, HDMI, DisplayPort, LAN In/Out a tři porty USB 3.0, což zaručuje snadné připojení všech potřebných zařízení.
Pro rozšíření funkcionality je k dispozici volitelný OPS PC modul s procesory Intel® 12. generace, který lze bezpečně a jednoduše integrovat přímo do těla displeje. Díky němu lze využívat plnohodnotné prostředí Windows a spouštět oblíbené aplikace, které školy a učitelé běžně používají při výuce.
Připraveno pro školy budoucnosti
Bezpečnost je klíčovým prvkem každého zařízení určeného do škol. Nové displeje umožňují uzamčení obrazovky (Screen Lock a OSD Lock), vypnutí USB portů nebo Wi-Fi, a také PIN kód pro přístup do osobních cloudových účtů. Z pohledu odolnosti nabízí panel antireflexní povrch AG + AF coating a konstrukci určenou pro dlouhodobé každodenní používání.
Nová Optoma 3 Series Gen 3 představuje ideální řešení pro školy, které chtějí spojit výkon, jednoduchost a efektivní výuku. Kombinuje to nejlepší z moderní technologie a pedagogické praxe – rychlé ovládání, interaktivní nástroje pro výuku a bezpečné cloudové prostředí.
Série 33 není jen nástupcem předchozí generace. Je to další krok směrem k digitální škole, kde technologie inspirují, spojují a zjednodušují výuku.
