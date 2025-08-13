Channeltrends  »  Novinky  »  Doogee uvádí Blade GT Play, první odolný telefon s RGB prvky

Doogee uvádí Blade GT Play, první odolný telefon s RGB prvky

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Doogee Blade GT Play
Autor: Doogee
Společnost Doogee uvádí na český a slovenský trh nový telefon Blade GT Play, který se stejně jako jeho ostatní sourozenci z řady Blade vyznačuje neotřelým designem, tenkým tělem blížícím se rozměrům konvenčních smartphonů i nekompromisní odolností.

Blade GT Play splňuje pro Doogee typický trojlístek standardů IP68, IP69K a MIL-STD-810, které zaručují odolnost vůči prachu, voděodolnost i při dlouhodobém ponoření v hloubce a odolnost proti pádům na všechny strany, hrany a rohy, to vše při tloušťce pouhých 10,5 mm.

Přední straně telefonu vévodí velký 6,72palcový displej s Full-HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí doplněný o 16Mpx selfie kameru. Pod ním se pak skrývá osmijádrový procesor Dimensity 7025 podpořený 8 GB RAM s možností využití dalších 12 GB virtuální operační paměti. Na zadní straně se pak nachází hlavní fotoaparát s 50Mpx snímačem a širokou škálou AI funkcí, jež může uživatel využít při pořizování snímků i při jejich následných úpravách. 

Blade GT Play je vybaven světelnými zónami, a zatímco u dříve uvedeného Blade GT Ultra jsou tyto proužky pouze bílé, u modelu Play nabízejí celou RGB škálu. Uživatel si může libovolně přizpůsobit barvy, intenzity a světelné efekty tohoto podsvícení a přiřadit jednotlivým nastavením notifikační funkce.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Výbavu telefonu doplňuje 256GB úložiště s možností rozšíření až o 2TB paměťovou kartu, jejíž slot lze alternativně využít pro druhou SIM kartu, a baterie s nadstandardní kapacitou 5800 mAh. Z hlediska konektivity novinka podporuje 5G sítě, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC.

Cyber25

Dostupnost a cena

Doogee Blade GT Play je na českém a slovenském trhu dostupný od počátku srpna 2025 za doporučenou koncovou cenu 6 990 Kč, resp. 285 €.

Zdroj: Doogee

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou
Canalys: Mobilita v pohybu, dodávky tabletů i chromebooků rostou
Umělá inteligence urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?
Umělá inteligence urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?
TD Synnex zpřístupní laboratoře Destination AI i partnerům z Česka
TD Synnex zpřístupní laboratoře Destination AI i partnerům z Česka
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Petr Vaněk (AT Computers)
Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Petr Vaněk (AT Computers)
Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě
Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen
Česká e-commerce v druhém kvartálu vyrostla o 8 %, nejsilnější byl červen

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Dva bratři, dvě budoucnosti. Tomáš a Lukáš Sedláčkovi o AI i víře

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?