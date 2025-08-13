Doogee uvádí Blade GT Play, první odolný telefon s RGB prvky

- Výrobce: Doogee
- Distributoři ČR: RD Distribuce
- Cena: 6 990 Kč / 285 €
- Více informací: https://doogee.cz
Blade GT Play splňuje pro Doogee typický trojlístek standardů IP68, IP69K a MIL-STD-810, které zaručují odolnost vůči prachu, voděodolnost i při dlouhodobém ponoření v hloubce a odolnost proti pádům na všechny strany, hrany a rohy, to vše při tloušťce pouhých 10,5 mm.
Přední straně telefonu vévodí velký 6,72palcový displej s Full-HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí doplněný o 16Mpx selfie kameru. Pod ním se pak skrývá osmijádrový procesor Dimensity 7025 podpořený 8 GB RAM s možností využití dalších 12 GB virtuální operační paměti. Na zadní straně se pak nachází hlavní fotoaparát s 50Mpx snímačem a širokou škálou AI funkcí, jež může uživatel využít při pořizování snímků i při jejich následných úpravách.
Blade GT Play je vybaven světelnými zónami, a zatímco u dříve uvedeného Blade GT Ultra jsou tyto proužky pouze bílé, u modelu Play nabízejí celou RGB škálu. Uživatel si může libovolně přizpůsobit barvy, intenzity a světelné efekty tohoto podsvícení a přiřadit jednotlivým nastavením notifikační funkce.
Výbavu telefonu doplňuje 256GB úložiště s možností rozšíření až o 2TB paměťovou kartu, jejíž slot lze alternativně využít pro druhou SIM kartu, a baterie s nadstandardní kapacitou 5800 mAh. Z hlediska konektivity novinka podporuje 5G sítě, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC.
Dostupnost a cena
Doogee Blade GT Play je na českém a slovenském trhu dostupný od počátku srpna 2025 za doporučenou koncovou cenu 6 990 Kč, resp. 285 €.
Zdroj: Doogee