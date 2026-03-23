Dva objektivy, jeden kompletní dohled: Tapo C645D KIT

partnerský příspěvek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

TP-Link Tapo C645D KIT
Autor: TP-Link
Mít přehled o tom, co se děje kolem domu, na zahradě nebo u chalupy, je dnes jednodušší než kdy dříve. Moderní venkovní kameru Tapo C645D KIT od TP-Linku stačí umístit na vhodné místo, připojit k domácí Wi-Fi a vše pohodlně ovládat prostřednictvím mobilní aplikace.

Kamera Tapo C645D KIT od společnosti TP-Link v sobě kombinuje chytré funkce, bezdrátový provoz a solární napájení, díky čemuž poskytuje spolehlivý dohled bez složité instalace a bez nutnosti přivádět k zařízení elektrickou energii. 

Dva objektivy pro širší přehled i detail

Hlavní výhodou kamery je duální systém s rozlišením 2K. Nabízí dva pohledy na jednu scénu – široký i detailní. První objektiv je pevný a širokoúhlý, takže nepřetržitě hlídá větší prostor. Druhý je otočný a přibližovací, a jakmile zaznamená pohyb, automaticky se zaměří na konkrétní místo. Díky tomu vidíte nejen celkový obraz, ale i to podstatné, co by vám jinak mohlo uniknout.

Automatické sledování pohybu

Otočný objektiv zvládne pokrýt široké okolí a aktivně reaguje na pohyb. Pokud se v záběru objeví člověk nebo jiný objekt, kamera ho sama sleduje a pořídí detailnější záznam. Nemusíte tedy neustále kontrolovat, co se kde děje, kamera to udělá za vás a upozorní vás jen na to důležité. Díky tomu máte dokonalý přehled a kamera vás nezahlcuje vás zbytečnostmi, ale naopak vám pomůže rychle se zorientovat v situaci, když je to potřeba.

Stabilní připojení a jednoduché ovládání

Kamera se připojuje prostřednictvím dvoupásmové Wi-Fi s podporou 2,4 a 5 GHz, což zajišťuje stabilní přenos obrazu a větší flexibilitu při jejím umístění. Ovládání probíhá přes aplikaci Tapo, kde můžete sledovat živý přenos, nastavit upozornění, vymezit zóny, které vás zajímají, nebo sdílet přístup s dalšími členy domácnosti. 

Výhodou je, že aplikace není složitá ani přehlcená, vše je logicky uspořádané a snadno dostupné, a to v češtině i slovenštině. I pokud s podobnými zařízeními teprve začínáte, rychle se zorientujete. Praktické je i to, že si nastavení můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb, takže kamera funguje tak, jak vám vyhovuje.

Solární napájení pro dlouhodobý provoz

Jednou z největších výhod tohoto modelu je solární napájení doplněné baterií o kapacitě 10 000 mAh. Kamera se během dne průběžně dobíjí ze sluneční energie, takže ji není potřeba pravidelně sundávat a nabíjet. To oceníte nejen u rodinného domu, ale hlavně na místech, kde není snadný přístup k elektřině, typicky na zahradě, u garáže, na dvoře nebo na chatě. 

Kamera tak funguje dlouhodobě prakticky bez vaší pozornosti, což je přesně to, co od podobného zařízení očekáváte. Zároveň to znamená větší flexibilitu při umístění, protože nejste omezeni dosahem elektrické zásuvky.

Spolehlivý dohled i po setmění

Kamera si poradí i v noci. K dispozici je infračervené i barevné noční vidění, díky nimž záznamy zůstávají čitelné a dostatečně detailní. Vestavěné reflektory mohou prostor zároveň osvětlit a v případě potřeby fungovat i jako aktivní prvek ochrany. Pokud kamera zaznamená podezřelý pohyb, může aktivovat světelné upozornění nebo zvukovou sirénu, která pomůže odradit nezvané návštěvníky.

Komunikace a chytrá detekce

Součástí výbavy je také obousměrná komunikace, takže prostřednictvím kamery můžete jednoduše promluvit s návštěvou, kurýrem nebo členy rodiny, i když zrovna nejste doma. Je to praktické řešení pro každodenní situace, třeba když potřebujete dát pokyn doručovateli nebo jen rychle zkontrolovat, kdo stojí u branky.

Inteligentní detekce dokáže rozpoznat osoby, vozidla nebo zvířata a pomáhá omezit zbytečná upozornění způsobená například pohybem listí nebo změnou světla.

Odolnost a bezpečné ukládání záznamů

Kamera je navržena pro venkovní použití a díky krytí IP65 odolá dešti, prachu i výkyvům počasí během celého roku. Spolehlivě funguje v létě i v zimě, takže se na ni můžete spolehnout bez ohledu na podmínky. Záznamy si můžete ukládat lokálně na microSD kartu (až 512 GB) nebo využít cloudovou službu Tapo Care pro pohodlné zálohování a správu videí. Máte tak jistotu, že důležité momenty zůstanou bezpečně uložené a dostupné, kdykoliv je budete potřebovat.

Díky kombinaci dvou objektivů, inteligentních funkcí a solárního napájení představuje Tapo C645D KIT praktické řešení pro každého, kdo chce mít svůj domov pod kontrolou bez složitých instalací a kabelů. Kamera nabízí spolehlivý dohled, flexibilní umístění a přehled o dění kolem domu kdykoliv a odkudkoliv.

Zdroj: TP-Link

