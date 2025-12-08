Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  E-commerce je král, Češi během Black Friday utratili o polovinu víc peněz než obvykle

E-commerce je král, Češi během Black Friday utratili o polovinu víc peněz než obvykle

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Dárková krabička Black Friday se žlutým pozadím
Autor: Shutterstock
Podle dat Revolutu utratili přes 22 milionů eur a více nakupovali hlavně online, kde poprvé padla hranice poloviny všech plateb. Rostl nejen objem transakcí, ale i počet zákazníků a průměrná útrata na osobu.

České domácnosti letos během týdne kolem Black Friday opět utrácely více než loni. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti Revolut, podle nichž Češi utratili přes 22 milionů eur, tedy přibližně 537 milionů korun.

Po očištění o růst počtu uživatelů jde podle odborníků o výrazné meziroční zvýšení nákupní aktivity, které dokládá především 22% růst útrat. Trend potvrzuje i celkový počet plateb – těch proběhlo o 18 % více než ve stejném období loňského roku.

Zvýšenou aktivitu během Black Friday potvrdil i samotný počet nakupujících. Ten byl podle Revolutu meziročně vyšší o 5 %. Do nákupů se tak zapojila širší skupina lidí, což naznačuje, že slevová akce už dávno není výsadou nejvášnivějších lovců výhodných nabídek, ale stává se pevnou součástí předvánočního nakupování u stále větší části populace.

E-commerce historicky nejsilnější

Nákupní sezona vrcholí, každý pátý Čech plánuje utratit přes 10 tisíc korun

Nákupní sezona vrcholí, každý pátý Čech plánuje utratit přes 10 tisíc korun

Tahounem růstu byl nepřekvapivě internet. Online útraty vzrostly meziročně o 27 %, tedy rychleji než nákupy v kamenných prodejnách, které si připsaly 18 %. Zásadní je ale především změna poměru mezi oběma kanály – zatímco loni tvořily platby na internetu necelou polovinu veškerých výdajů během Black Friday, letos poprvé převážily a dosáhly přesně 50 %. Elektronické nákupy tak mají v českém prostředí historicky nejsilnější pozici.

Ve srovnání s běžným listopadovým týdnem vzrostly celkové útraty o 19 %. Nejvýraznější rozdíl je patrný u online nákupů, kde byl objem plateb dokonce o 51 % vyšší než v běžném týdnu.

Naopak v kamenných obchodech lidé utratili o 2 % méně, což potvrzuje postupné přesouvání nákupního chování na internet. Výrazně se zvýšila i průměrná útrata na jednoho klienta – v týdnu Black Friday činila 104 eur (asi 2 515 Kč), tedy o 54 eur (zhruba 1 306 Kč) více než během obvyklého listopadu.

Alza, Lidl a další online matadoři

Revolut dále zjistil, že více než polovina plateb se odehrála na zahraničních e-shopech. Ty si meziročně polepšily o 18 %, zatímco domácí internetové obchody rostly ještě rychleji, a to o 27 %.

TP-LINK

K nejčastěji používaným online obchodníkům patřily podobně jako loni Alza, Apple, Amazon, Temu, Zalando, AliExpress a Rohlik.cz. V kamenném prostředí dominovaly potravinové řetězce Lidl, Albert a Kaufland.

Z pohledu celkového objemu plateb pak během Black Friday nejvíce uspěly Alza, Lidl, Amazon, Albert a Kaufland, což podle analytiků potvrzuje jejich silnou pozici v domácí maloobchodní scéně i schopnost oslovit české zákazníky napříč prodejními kanály.

Zdroj: Revolut

  • Našli jste v článku chybu?

Zuzana Peroutková Bičíková

