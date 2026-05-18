E-mail od IceWarpu je nově dostupný i v mobilní aplikaci pro Android

- Výrobce: IceWarp
Nejen TeamChat, Konference, Soubory a Poznámky, ale nově také E-mail můžou v mobilní aplikaci komunikační platformy IceWarp využívat uživatelé zařízení s operačním systémem Android. Tuzemská společnost IceWarp tak završila zavádění nové verze svojí platformy IceWarp Epos Update 3, s níž začala v listopadu loňského roku. Tehdy se e-mailu v mobilní aplikaci dočkali majitelé zařízení s operačním systémem iOS, tedy iPhonů a iPadů. Nyní můžou e-mail na mobilu nebo tabletu používat všichni uživatelé mobilní aplikace IceWarp.
E-mail lze propojit s dalšími funkcemi IceWarpu
„Naši zákazníci s Androidem se mohli k e-mailu dostávat prostřednictvím aplikací třetích stran, ale říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby ho měli přímo v naší aplikaci a my bychom tak trochu eliminovali určitou roztříštěnost charakteristickou pro Android. Nyní tedy máme e-mail dostupný přímo v naší mobilní aplikaci, a to jak na iOS, tak na Androidu,“ říká Lukáš Přibyl, produktový manažer IceWarpu.
Uživatelé nemusí pro využívání e-mailu podnikat žádné kroky navíc, po aktualizaci jim ho aplikace nabídne sama bez nutnosti se znovu přihlašovat. IceWarp tak i v mobilním prostředí sází na strategii mít všechny funkce pohromadě na jedno místě bez nutnosti přecházet mezi aplikacemi (a u desktopu mezi jednotlivými okny internetového prohlížeče).
Mobilní e-mail přináší všechny výhody e-mailového klienta z desktopové verze do mobilní aplikace IceWarp. Díky tomu můžou uživatelé pokračovat v práci i ve chvíli, kdy nemůžou používat počítač nebo notebook. Mobilní aplikace plně integruje doručenou poštu s TeamChatem, Poznámkami a Dokumenty, a kopíruje tak hlavní funkce desktopové verze IceWarp Epos Update 3.
Integrace funkcí do mobilní aplikace bude pokračovat
„Tím ovšem nekončíme, následně budeme do mobilů přidávat veškerou funkcionalitu tak, aby se z uživatelského hlediska nelišilo to, zda daný člověk pracuje na počítači nebo mobilu. V navazující verzi implementujeme Chat jako takový a hned potom Kalendář,“ prozradil Lukáš Přibyl.
Součástí Kalendáře je od listopadového uvedení verze IceWarp Epos Update 3 také Rezervační systém, jehož prostřednictvím uživatelé umožní svým klientům sjednávat si s nimi schůzky nebo si rezervovat služby, jako je kadeřnictví apod. Rezervační systém bude po zavedení Kalendáře dostupný i v mobilní aplikaci IceWarpu.
Další novinkou, kterou IceWarp zavedl do desktopové verze a objeví se i v mobilní aplikaci pro operační systémy iOS a Android, bude také webinář mód u Konferencí. Ten umožňuje pořádat webináře pro větší počet uživatelů, aniž by jednotliví účastníci viděli navzájem, kdo se akce účastní, umožňuje jim pokládat prostřednictvím aplikace dotazy nebo pořádat ankety. Webinářů se můžou účastnit i uživatelé bez přístupu do komunikační platformy IceWarp, stačí jim zaslat pozvánku s aktivním linkem.
Zdroj: IceWarp