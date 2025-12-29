Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  E-mailing žije, rozesílky rostou dvouciferným tempem

E-mailing žije, rozesílky rostou dvouciferným tempem

Zuzana Peroutková Bičíková
29. 12. 2025
E-mailing může být klíčový byznysový nástroj, je však nutné pečlivě sledovat metriky a správně nastavovat strategie, uvádí Ecomail.

Společnost Ecomail uvádí, že letošní hlavní nákupní sezóna potvrdila, že e-mail marketing je stabilní součást komunikačního mixu. Sezóna sice tradičně začíná už v říjnu, jejími pomyslnými vrcholy jsou však listopad a prosinec, přičemž každý z těchto měsíců plní odlišnou roli.

Specifickým momentem, který už dávno nelze vnímat jako izolovanou anomálii, zůstává Black Friday, tradičně připadající na čtvrtý pátek v listopadu. Rostoucí význam e-mailingové komunikace potvrzují i aktuální data Ecomailu.

Klienti společnosti v průběhu letošního listopadu rozeslali celkem 465,34 milionu e-mailů, což je v meziročním srovnání o 15 % více. Nejsilnějším dnem byl dle očekávání přímo Black Friday, který letos připadl na 28. listopad. Jen v tento jediný den bylo z platformy odesláno přibližně 28,5 milionu e-mailů, což je oproti loňsku citelný nárůst, konkrétně téměř o čtvrtinu.

Newsletter k ranní kávě

Data podle analytiků zároveň naznačují jasnou preferenci v tom, kdy se e-shopy během dne obracejí na své stávající i potenciální zákazníky. Největší objemy rozesílek eviduje Ecomail mezi osmou a devátou hodinou ranní.

„Za říjen evidujeme přes 422 milionů odeslaných e-mailů, což je v porovnání s listopadem jen nepatrně nižší číslo. Navíc jsme už na začátku listopadu zaznamenali dny, kdy počet rozesílek dosáhl hranice 16 milionů, což jasně naznačuje, že řada e-shopů nespoléhá pouze na Black Friday,“ komentuje průběh letošní sezóny Jakub Stupka, spoluzakladatel a spolumajitel platformy Ecomail.

Druhý logický vrchol sezóny nastává zpravidla v prosinci a ani letos tomu není jinak. Řada marketérů již pochopila, že nejde o prodejně slabší měsíc, pouze se vyznačuje odlišnou strukturou, což se promítá i do volby komunikačních formátů.

E-mailingové strategie v tomto období musí reflektovat především změny otevírací doby, aktualizované informace o nejzazším garantovaném doručení či brandové a vztahové kampaně, typicky například novoroční PF.

Sezónní výkyvy

Podle Jakuba Stupky je v posledním kvartálu roku vždy vhodné sledovat základní výkonnostní metriky, které jsou v sezóně se zbytkem roku nesrovnatelné. „Open Rate se standardně pohybuje kolem 30 % a Click Rate kolem 6 %,“ konstatuje.

„Jde tedy o ideální podmínky, kdy by e-shopy měly ve větší míře nasazovat automatizace, protože právě ty jim umožňují maximalizovat efektivitu i návratnost kampaní. Automatizace opuštěného košíku je během sezóny prakticky nutností, významný přínos však mají i další typy automatizací zaměřené na personalizaci obsahu a práci s nákupním chováním zákazníků,“ vysvětluje.

E-mailing s různými zásahy

„E-mailing je primárně výkonnostní e-commerce nástroj. Z logiky věci jej proto některé segmenty využívají intenzivněji než jiné. Největší objemy rozesílek u nás dlouhodobě generují oblasti Móda, Domov a zahrada a Fitness, wellness a sport. U těchto odvětví evidujeme Open Rate kolem 20 % a Click Rate přibližně 1,5 %. Na opačném konci spektra pak stojí Veřejná správa, Politika a Logistika, kde se Open Rate pohybuje kolem 12 % a Click Rate okolo 0,8 %,“ doplňuje Stupka.

Stabilně posilující pozici e-mailingu kromě dat Ecomailu potvrzují i globální e-commerce statistiky. Podle renomovaných zdrojů, jako jsou Klaviyo, Barilliance nebo Emailchef, se e-mail marketing u digitálně vyspělých e-shopů dlouhodobě podílí na celkových tržbách zhruba z 20 až 40 %. To jej řadí mezi marketingové kanály s nejvyšší návratností investic.

Zdroj: Ecomail

