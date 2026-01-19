E-shopové žně. Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard korun

Celkové obraty internetových obchodů se podle údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Heureka.cz loni vyšplhaly na 206 miliard korun. Přestože se jedná o růst „jen“ o šest procent oproti roku 2024, jednalo se o lepší výsledek, než asociace původně očekávala.
Tato hodnota navíc podle analytiků znamená, že český e-commerce trh se nejen udržel na vzestupné trajektorii, ale po krátkém poklesu v minulých letech opět potvrzuje stabilní růstovou tendenci.
Výkonný ředitel APEKu Jan Vetyška uvedl, že Češi utráceli prakticky každý měsíc více než v předchozím roce, což průběžně potvrzovaly i měsíční spotřebitelské výzkumy. Tento pravidelný nárůst naznačuje, že online nákupy se stále více stávají běžnou součástí chování českých spotřebitelů.
Zpátky v dlouhodobých kolejích
Po extrémním nárůstu během pandemie covidu-19, následovaném krátkodobým poklesem, se tedy trh e-commerce znovu vrátil k přirozenému růstu, který odpovídá dlouhodobým trendům. Oživení trhu tak podle expertů znamená, že on-line prodejci našli pevné místo v maloobchodním prostředí Česka.
E-commerce se v Česku etablovala jako preferovaná volba pro mnoho zákazníků, kteří při nákupu oceňují pohodlí, širokou nabídku, srovnání cen i kvalitu služeb. To potvrzuje i fakt, že největší část obratu tradičně tvořily prodeje elektroniky, i když tato kategorie letos mírně klesala.
Mezi nejrychleji rostoucí se naopak zařadily další segmenty – zdraví a výživové doplňky, kam patřily populární vitamíny, dále kosmetika, parfémy či hobby sortiment. Tyto oblasti pak výrazně přispěly k celkovému růstu tržeb.
Historická suma i bez pandemie
Obrat nad 200 miliard korun byl překonaný podruhé v historii českého e-commerce trhu. První takový případ byl v roce 2021, přičemž tehdy ho výrazně ovlivnila pandemická situace. Letos se však situace stabilizovala na vyšší úrovni i bez extrémních restrikcí.
Podle APEKu je úspěch českého e-commerce i potvrzením jeho formující role v maloobchodním trhu, kde nyní dosahuje přibližně 15 % celkového obratu. Očekávání pro rok 2026 jsou optimistická – růst online prodeje by měl pokračovat, byť spíše plynulým tempem než skokovými změnami.
Zdroj: APEK, Heureka.cz