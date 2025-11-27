Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb Nebuďte posunovači beden

Vážení čtenáři,
rok 2025 se pomalu blíží ke svému závěru a s ním přichází i chvíle ohlédnout se za tím, jak rychle se svět technologií mění. Zatímco loňský rok ovládly první masové vlny generativní AI, letos jsme byli svědky jejího usazování v běžné firemní praxi – a také tvrdého střetu očekávání s realitou.
V našem přehledu trhu PC i telefonů je vidět, že zákazníci už nehledají jen vylepšené papírové parametry, ale především smysluplné inovace. Prémiové segmenty rostou, a jak ukazují rozhovory s Janem Dudou z PCV Computers i Lucií Adámkovou z eD systemu, distributoři i reselleři dnes stojí před výzvou: už si nemohou dovolit být pouhými šoupači krabic, ale musejí budovat pestrou paletu služeb a dalších přidaných hodnot pro zákazníky.
To ostatně potvrzují i témata kyberbezpečnosti či moderních storage řešení, což jsou dva obory, které procházejí tichou, ale zásadní transformací. A když se umělá inteligence zabydluje všude od tiskových řešení po inteligentnější počítače, vyvstává otázka: kdo na to doplatí? Podle analytiků především junioři. Zároveň však právě tato technologie ukazuje, jak velké manko mají české firmy v digitální vyspělosti a jak naléhavé je začít jej dohánět.
Milí čtenáři, klidné zimní měsíce a hlavně inspirativní vstup do roku 2026 vám přeje
Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka
Jak získat Channeltrends?
Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu Channeltrends si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.
Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.
Nejste ještě registrovaní na webu Channeltrends? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter, nebo přístup do vyhledávače distributorů.
Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na Channeltrends názor. Pište na channeltrends@iinfo.cz.