EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions

EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
partnerství společností EET Group a SystemHouse Solutions
Autor: EET Group
Cílem spolupráce je posílit dodávky integrovaných bezpečnostních řešení v odvětvích s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost.

Společnost EET Group oznámila, že spojila síly s firmou SystemHouse Solutions, jež patří mezi přední inovátory v oblasti technologie řízení přístupu. Cílem spolupráce je uspokojit rostoucí poptávku po integrovaných bezpečnostních řešení v oblastech, jako jsou zdravotnictví, školství či nápravná zařízení.

V rámci partnerství EET Group kombinuje své logistické kapacity, technické know-how a regionální zázemí s technologiemi společnosti SystemHouse Solutions. Ta přináší na trh mimo jiné OSDP ověřené a Apple certifikované čtečky NFC RFID řady EXRead a související příslušenství.

„Díky spolupráci se SystemHouse Solutions rozšiřujeme naši nabídku o špičková integrovaná bezpečnostní řešení, která odpovídají aktuálním potřebám trhu,“ uvádí ke strategické alianci Jan Bartoš, managing director EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Channeltrends letní speciál

„Vidíme silnou strategickou soudržnost mezi našimi technologiemi a odborným zázemím EET Group v oblasti bezpečnosti. Spojením sil můžeme výrazně zvýšit hodnotu, kterou našim zákazníkům poskytujeme – ať už jde o technické řešení, podporu nebo rychlost dodávek,“ dodává Stefan Aimer, CEO společnosti SystemHouse Solutions.

Zdroj: EET Group

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

