EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions

Společnost EET Group oznámila, že spojila síly s firmou SystemHouse Solutions, jež patří mezi přední inovátory v oblasti technologie řízení přístupu. Cílem spolupráce je uspokojit rostoucí poptávku po integrovaných bezpečnostních řešení v oblastech, jako jsou zdravotnictví, školství či nápravná zařízení.
V rámci partnerství EET Group kombinuje své logistické kapacity, technické know-how a regionální zázemí s technologiemi společnosti SystemHouse Solutions. Ta přináší na trh mimo jiné OSDP ověřené a Apple certifikované čtečky NFC RFID řady EXRead a související příslušenství.
„Díky spolupráci se SystemHouse Solutions rozšiřujeme naši nabídku o špičková integrovaná bezpečnostní řešení, která odpovídají aktuálním potřebám trhu,“ uvádí ke strategické alianci Jan Bartoš, managing director EET Group pro Českou republiku a Slovensko.
„Vidíme silnou strategickou soudržnost mezi našimi technologiemi a odborným zázemím EET Group v oblasti bezpečnosti. Spojením sil můžeme výrazně zvýšit hodnotu, kterou našim zákazníkům poskytujeme – ať už jde o technické řešení, podporu nebo rychlost dodávek,“ dodává Stefan Aimer, CEO společnosti SystemHouse Solutions.
