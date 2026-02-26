Channeltrends  »  Novinky  »  EET Group zařazuje do distribuce produkty značky Belden

EET Group zařazuje do distribuce produkty značky Belden

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Týmová práce podnikatelů spolupracuje a kombinuje jednotlivé součástky
Autor: Shutterstock
Partnerství přináší na trh napříč celou Evropou řešení v oblasti konektivity a síťové infrastruktury.
Společnost EET Group oznámila, že s firmou Belden uzavřela celoevropskou distribuční smlouvu. Strategická dohoda otevírá nové obchodní příležitosti prodejcům, systémovým integrátorům i instalačním firmám, které tak mohou nabídnout ještě širší portfolio  značek a technologicky vyspělých produktů.

Partnerství podle distributora dále posiluje jeho robustní portfolio v segmentech profesionální AV techniky, sítí, bezpečnostních systémů, chytré infrastruktury a datových center.

„Jsme nadšeni ze spolupráce se společností EET, evropským distributorem s přidanou hodnotou, která nám umožní propojit naše špičková řešení v oblasti sítí, profesionální AV techniky a bezpečnosti přímo s trhem Smart Infrastructure,“ uvedl Jan-Pieter van Welsem, vice president partner sales ve společnosti Belden.

„Zařazení značky Belden do našeho portfolia představuje významné rozšíření nabídky v oblasti kabeláže a infrastruktury. Díky silnému lokálnímu zastoupení, specializovaným produktovým týmům a kabelovým specialistům ve 24 zemích jsme připraveni zajistit nejen širokou dostupnost produktů, ale také odbornou technickou podporu a přidanou hodnotu pro resellery, integrátory i koncové zákazníky v celém regionu,“ dodal Kristian Landing, director of products and solutions, EET Group.

Zdroj: EET Group

Zuzana Peroutková Bičíková

