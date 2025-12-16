Channeltrends  »  Novinky  »  Epson představuje novou generaci robotů SCARA Spider RS4-C a RS6-C

Epson představuje novou generaci robotů SCARA Spider RS4-C a RS6-C

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Epson SCARA Spider RS4-C a RS6-C
Autor: Epson
Společnost Epson oznamuje uvedení nové generace robotů „Spider“– RS4-C a RS6-C – které nastavují vyšší standardy pro vysokorychlostní přesnost, výkon a efektivitu v kompaktní průmyslové automatizaci.

Nová řada staví na stávajícím designu „Spider“ společnosti Epson a kombinuje kompaktní uspořádání pro montáž na strop s optimální obratností a přesností. Modely RS4-C (nosnost 4 kg) a RS6-C (nosnost 6 kg) poskytují až o 50 % kratší doby cyklů ve srovnání s předchozími modely, což výrobcům umožňuje vyšší výkon, a ještě rychlejší návratnost investic.

Řada RS-C přináší další inovace, včetně patentované technologie řízení pohybu GYROPLUS a nového algoritmu Epson Shortest Time Motion (STM). Společně tyto vlastnosti zajišťují výjimečnou stabilitu pohybu a efektivitu, a povyšují tak prověřenou přesnost společnosti Epson při vysokých rychlostech na zcela nový standard.

Řada RS-C je přizpůsobena výrobcům malých, vysoce hodnotných komponent v odvětvích, jako je elektronika pro chytré telefony a nositelná elektronika, polovodiče, automobilová elektronika a lékařská technika. Model RS6-C s prodlouženou osou Z na 550 mm, která je nejdelší ve své třídě, vstupuje do segmentu nosnosti 6–8 kg, který je největší doménou trhu se SCARA. Tento rozšířený dosah a síla otevírá nové možnosti automatizace, kde jsou přesnost a čistota neoddiskutovatelné.

Společnost Epson byla průkopníkem robotické technologie SCARA před více než 40 lety, aby splnila vlastní přísné standardy přesné výroby. Řada RS, láskyplně známá jako „Spider“, je ve své oblasti lídrem již více než deset let. Novou generací RS-C společnost Epson znovu potvrzuje svůj závazek k inovacím, kvalitě a snaze o dokonalost.

Roboty Epson RS4-C a RS6-C Spider budou v Evropě k dispozici od prosince 2025. 

 Zdroj: Epson

