Epson představuje novou řadu tiskáren EcoTank

- Výrobce: Epson
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
- Cena: https://www.epson.cz/cs_CZ
Tiskárny EcoTank byly navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů v domácnostech a malých kancelářích. Zcela nová moderní estetika s řadou pokročilých specifikací, to vše s ohledem na použitelnost a produktivitu. Nové tiskárny s doplňovacími inkoustovými nádržkami se pyšní mnoha vylepšeními a funkcemi, jako je vyšší rychlost tisku, větší výtěžnost, oboustranný tisk, skenování a kopírování. Jsou vybaveny intuitivními uživatelskými rozhraními LCD, velkokapacitními zásobníky papíru, automatickými výstupními zásobníky a podporují dvoupásmové a mesh Wi-Fi sítě pro rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Nová řada tiskáren EcoTank zahrnuje:
• Řada L4360: Model L4360/66 (nahrazuje řadu L4260/66) určený pro rodiny, které požadují spolehlivý tisk s mimořádně nízkými náklady a pokročilé funkce, jako je automatický oboustranný tisk.
• Řada L6360: Model L6360 (nahrazuje model L6260) nabízí automatický oboustranný tisk se skenováním a kopírováním.
• Řada L6370: L6370/76 (nahrazuje L6270/76)
• Řada L6390: L6390 (nahrazuje L6290), přizpůsobený pro domácí kanceláře a malé kanceláře uživatelů požadující rychlá a spolehlivá tisková řešení.
Nový design klade důraz na úsporu nákladů, uživatelé mohou ušetřit až 95 % nákladů na tisk ve srovnání s tiskárnami s tradičními inkoustovými patronami. Jedna sada lahviček s inkoustem odpovídá 63 inkoustovým cartridge. Nové modely jsou dodávány s inkoustem až na tři roky a také díky lahvičkám s inkoustem s vysokou výtěžností, které umožňují tisk tisíců výtisků s minimálním množstvím doplňování a s výrazně menším množstvím odpadu.
Hlavní vlastnosti nové řady EcoTank:
- Vysoká rychlost tisku: Řada L4360 nabízí rychlost černobílého tisku 15str./min a barevného tisku 8 str./min, řady L6360, L6370 a L6390 dosahují rychlosti černobílého tisku 18 str./min a barevného 9 str./min.
- Automatický podavač oboustranného skenování na 30 listů: Automatické oboustranné skenování a kopírování vícestránkových dokumentů u modelů L6370/76/90 zvyšuje produktivitu.
- Vysoká výtěžnost stránek: S inkoustem, který je součástí balení řady L4360, můžete vytisknout 6600 stran černobíle a 5500 stran barevně. Díky druhé lahvičce s černým inkoustem se zvýší výtěžnost tisku u řad L6360, L6370 a L6390 až na 15 100 stran černobíle. Náhradní sada inkoustů vytiskne 8500 stran černobíle a 6500 stran barevně.
- Dlouhá životnost: Řada L4360 má vysokou odolnost a vytiskne až 50 000 stran, zatímco řady L6360, L6370 a L6390 až 100 000 stran.
- Intuitivní uživatelská rozhraní: Model L4360 je vybaven barevným displejem LCD s úhlopříčkou 3,7 cm, zatímco řada L6360 a L6370 má displej LCD s úhlopříčkou 6,1 cm. Řada L6390 nabízí dotykovou obrazovku.
- Automatické otevírání výstupního zásobníku: Tato funkce eliminuje potřebu přítomnosti uživatelů u tiskárny. Stačí odeslat úlohu k tisku a výstupní zásobník se automaticky otevře a vysune tak, aby byl připraven přijímat vytištěné stránky.
- Snadné doplňování inkoustových nádržek: Vysokokapacitní inkoustové nádržky s odklápěcím víčkem umístěné vpředu zjednodušují proces doplňování a díky lahvičkám s bajonetovým mechanismem a gravitačnímu podávání bez nutnosti mačkání zajišťují bezproblémové doplňování.
- Dvoupásmová Wi-Fi: Vylepšená konektivita s podporou 2,4GHz i 5GHz jako volitelné příslušenství zajišťuje rychlejší a spolehlivější síťové připojení.
- Aplikace Epson Smart Panel: Uživatelé mohou tisknout z chytrých telefonů a tabletů prostřednictvím sítě Wi-Fi a aplikace Epson Smart Panel pro mobilní tisk. Aplikace umožňuje snadné nastavení tiskárny, kontrolu hladiny inkoustu, řešení problémů a údržby, stejně jako objednávání spotřebního materiálu, to vše z mobilního zařízení uživatele.
- Model L4360 nabízí zadní podávání na 100 listů, zatímco řady L6360, L6370 a L6390 jsou vybaveny větším podavačem papíru s předním plněním na 250 listů a okénkem pro sledování úrovně papíru, které umožňuje snadné sledování úrovně papíru.
- Snadné nastavení kvality tisku: Nová poloautomatická funkce nastavení kvality tisku usnadňuje uživatelům optimalizaci kvality tisku.
Zdroj: Epson