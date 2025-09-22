Channeltrends  »  Novinky  »  Epson uvádí dva nové ploché skenery WorkForce DS-1730 a DS-1760WN

Epson uvádí dva nové ploché skenery WorkForce DS-1730 a DS-1760WN

redakce
Dnes
Epson WorkForce DS-1730 a DS-1760WN
Autor: Epson
Epson oznamuje uvedení plochých skenerů WorkForce DS-1730 a DS-1760WN, jež jsou určeny pro zákazníky citlivé na cenu a pro odvětví dbající na náklady. Poskytují spolehlivá a kvalitní skenovací řešení, která splňují požadavky malých a středních podniků i malých státních úřadů.
  • Výrobce: Epson
  • Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
  • Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
  • Cena: www.epson.cz

Modely DS-1730 a DS-1760WN staví na úspěchu modelů DS-1630 a DS-1660W a nabízejí řadu vylepšení, včetně možnosti oboustranného skenování, vyšších rychlostí skenování a elegantního, kompaktního designu, což přináší spolehlivý výkon a výjimečnou kvalitu obrazu za příznivou cenu.

Hlavní vlastnosti modelů WorkForce DS-1730 a DS-1760WN:

• Ploché skenování s duplexním skenováním: Modely DS-1730 a DS-1760WN jsou ideální pro zpracování nestandardních nebo křehkých dokumentů a poskytují možnosti automatického podávání dokumentů (ADF) a plochého skenování, včetně možnosti oboustranného skenování, což zajišťuje všestrannost pro různé typy dokumentů.

• Působivá kvalita obrazu: Uživatelé se mohou těšit na vysoce kvalitní obraz s rozlišením až 1 200 dpi z plochého skeneru a 600 dpi z automatického podavače dokumentů, který přináší profesionální výsledky zachycující i ty nejjemnější detaily.

• Integrovaná síťová konektivita: Model DS-1760WN podporuje připojení Wi-Fi a LAN, což umožňuje více uživatelům přístup ke skeneru z jejich pracovních stanic, což zvyšuje produktivitu a úsporu nákladů.

• Uživatelsky přívětivé rozhraní: Model DS-1760WN je vybaven intuitivním dotykovým LCD panelem, který usnadňuje obsluhu přímo ze skeneru a zjednodušuje práci bez nutnosti počítače.

• Udržitelný design: Oba modely se ve srovnání se svými předchůdci pyšní nižším příkonem, což je v souladu se závazkem společnosti Epson zlepšovat environmentální udržitelnost.

Cyber25

Modely WorkForce DS-1730 a DS-1760WN bude možné zakoupit prostřednictvím maloobchodních, e-tailových a prodejních kanálů na všech západních a východních evropských trzích společnosti Epson.

 Zdroj: Epson

