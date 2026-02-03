Epson uvádí tiskárnu SureColor G9000 Direct-To-Film pro komerční výrobu

- Výrobce: Epson
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
- Více informací: https://www.epson.eu/en_EU/comingsoon-surecolor-g9000
Společnost Epson oznámila uvedení nové produkční tiskárny SureColor G9000, určené pro přímý tisk na film (DTFilm). Novinka navazuje na model SC-G6000 a reaguje na rostoucí globální poptávku po flexibilním a efektivním transferovém tisku pro textilní průmysl, potisk oděvů a zakázkovou výrobu.
Technologie DTFilm umožňuje vytvářet tepelně přenášené transfery použitelné na široké spektrum materiálů – od bavlny a polyesteru přes nylon a směsi až po kůži nebo pevné povrchy. SureColor G9000 je navržena jako kompletní řešení Epson, kde tiskárna, tisková hlava, inkousty i software pocházejí od jednoho výrobce, což zajišťuje vysokou kompatibilitu systému, stabilní kvalitu výstupu a dlouhodobou provozní spolehlivost.
Model SC-G9000 představuje první vysoce produkční DTFilm systém společnosti Epson s tiskem z role na roli. Reaguje tak na dynamický vývoj trhu, kde se DTFilm od roku 2020 řadí mezi nejrychleji rostoucí segmenty digitálního textilního tisku, zatímco tradiční DTG technologie zaznamenávají pokles objemů.
Základem tiskárny je technologie tiskové hlavy PrecisionCore Micro TFP, vestavěný přední ohřívač a velkoobjemové inkoustové zásobníky UltraChrome DF o kapacitě 1,6 litru. Výchozí rozlišení 1200 × 600 dpi umožňuje dosahovat vysoké produkční rychlosti při zachování velmi dobré kvality obrazu. Nový doplňkový ohřívač navíc urychluje sušení výtisků a rozšiřuje kompatibilitu s různými typy médií.
Důraz je kladen také na minimalizaci obsluhy a maximální provozuschopnost. Tiskárna podporuje automatickou každodenní údržbu, systém otěru tiskové hlavy textilním pásem i automatické čištění čisticí jednotky. Tyto prvky výrazně snižují potřebu manuálních zásahů a zkracují prostoje, což je klíčové pro vytížená výrobní prostředí.
SureColor G9000 je určena především pro uživatele s vysokým objemem tisku. Nabízí tiskovou hlavu o šířce 2,64", podporu médií až do šířky role 1 626 mm, uživatelsky vyměnitelné tiskové hlavy a intuitivní obsluhu prostřednictvím 4,3" dotykového displeje. Vizuální přehled během produkce zajišťuje signální lampa a vnitřní osvětlení tiskové oblasti.
Součástí dodávky je software Epson Edge Print Pro a Fiery Digital Factory Epson Production Edition RIP, přičemž tiskárna podporuje i přední RIP řešení třetích stran. SC-G9000 se prodává jako samostatná tiskárna, přičemž kompatibilní práškovače, vytvrzovací jednotky a spotřební materiál zajišťují specializovaní prodejní partneři.
Dostupnost
Tiskárna Epson SureColor G9000 bude k dispozici u autorizovaných prodejců společnosti Epson od léta 2026.
Zdroj: Epson