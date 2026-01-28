Channeltrends  »  Novinky  »  Epson uvádí UST projektor Lifestudio Grand EH-LS970 s real 4K a Google TV

Epson uvádí UST projektor Lifestudio Grand EH-LS970 s real 4K a Google TV

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Epson Lifestudio Grand EH-LS970
Autor: Epson
Epson rozšířil svou nabídku domácích projektorů o nový model Lifestudio Grand EH-LS970, který cílí na prémiové domácí kino s důrazem na obrazovou kvalitu, jednoduché používání a elegantní integraci do interiéru. Novinka navazuje na předchozí generaci řady Lifestudio Grand a přináší real 4K rozlišení, vysoký jas a ultrakrátkou projekční vzdálenost.

Epson Lifestudio Grand EH-LS970 je ultrakrátkoprojekční laserový projektor, který dokáže promítat obraz s úhlopříčkou až 150 palců při umístění jen několik centimetrů od stěny. Díky tomu je vhodný pro domácnosti, kde není prostor pro klasickou projekční vzdálenost, a zároveň může sloužit jako alternativa k velkoformátovým televizím.

Obrazová část projektoru využívá technologii 3LCD s laserovým zdrojem světla a nativním rozlišením real 4K (3840 × 2160 bodů), které odpovídá 8,3 milionu pixelů. Maximální svítivost dosahuje hodnoty 4 000 lumenů, což umožňuje sledování obsahu i za zhoršených světelných podmínek. Dynamický kontrastní poměr je udáván na úrovni 5 000 000 : 1.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Projektor je vybaven funkcemi optimalizace obrazu pomocí umělé inteligence, které upravují zobrazení podle typu obsahu. Pro hraní her je k dispozici herní režim ALLM se vstupním zpožděním pod 20 ms. Laserový zdroj světla nabízí životnost až 20 000 hodin, což snižuje nároky na údržbu v dlouhodobém provozu.

Součástí výbavy je integrovaná platforma Google TV, která umožňuje přímý přístup ke streamovacím službám včetně Netflixu bez nutnosti externího přehrávače. O zvukový výstup se stará integrovaný systém Sound by Bose s podporou Dolby Audio, takže projektor lze používat i bez připojení samostatného audio systému.

EH-LS970 klade důraz také na jednoduché uvedení do provozu. K dispozici je aplikace Epson Setting Assistant, která pomocí fotoaparátu chytrého telefonu pomáhá s rychlým a přesným nastavením projekce. Projektor pracuje s nízkou hlučností, která dosahuje 29 dB, respektive 18 dB v tichém režimu.

Z hlediska provozu a udržitelnosti nabízí projektor úsporné režimy s nižší spotřebou energie, dlouhou životnost laserového zdroje a pětiletou záruku. Design zařízení je koncipován jako lifestylový prvek, který se má snadno začlenit do moderních interiérů.

HR26

Dostupnost a cena
Projektor Epson Lifestudio Grand EH-LS970 by měl být dostupný od dubna 2026.

Zdroj: Epson

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Paušální daň OSVČ

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Daň z přidané hodnoty

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali