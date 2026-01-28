Epson uvádí UST projektor Lifestudio Grand EH-LS970 s real 4K a Google TV

- Výrobce: Epson
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS, TD SYNNEX
- Distributoři SR: eD system Slovakia, Print Trade
- Více informací: https://www.epson.co.uk/en_GB/for-home/home-cinema/portable-smart-projectors
Epson Lifestudio Grand EH-LS970 je ultrakrátkoprojekční laserový projektor, který dokáže promítat obraz s úhlopříčkou až 150 palců při umístění jen několik centimetrů od stěny. Díky tomu je vhodný pro domácnosti, kde není prostor pro klasickou projekční vzdálenost, a zároveň může sloužit jako alternativa k velkoformátovým televizím.
Obrazová část projektoru využívá technologii 3LCD s laserovým zdrojem světla a nativním rozlišením real 4K (3840 × 2160 bodů), které odpovídá 8,3 milionu pixelů. Maximální svítivost dosahuje hodnoty 4 000 lumenů, což umožňuje sledování obsahu i za zhoršených světelných podmínek. Dynamický kontrastní poměr je udáván na úrovni 5 000 000 : 1.
Projektor je vybaven funkcemi optimalizace obrazu pomocí umělé inteligence, které upravují zobrazení podle typu obsahu. Pro hraní her je k dispozici herní režim ALLM se vstupním zpožděním pod 20 ms. Laserový zdroj světla nabízí životnost až 20 000 hodin, což snižuje nároky na údržbu v dlouhodobém provozu.
Součástí výbavy je integrovaná platforma Google TV, která umožňuje přímý přístup ke streamovacím službám včetně Netflixu bez nutnosti externího přehrávače. O zvukový výstup se stará integrovaný systém Sound by Bose s podporou Dolby Audio, takže projektor lze používat i bez připojení samostatného audio systému.
EH-LS970 klade důraz také na jednoduché uvedení do provozu. K dispozici je aplikace Epson Setting Assistant, která pomocí fotoaparátu chytrého telefonu pomáhá s rychlým a přesným nastavením projekce. Projektor pracuje s nízkou hlučností, která dosahuje 29 dB, respektive 18 dB v tichém režimu.
Z hlediska provozu a udržitelnosti nabízí projektor úsporné režimy s nižší spotřebou energie, dlouhou životnost laserového zdroje a pětiletou záruku. Design zařízení je koncipován jako lifestylový prvek, který se má snadno začlenit do moderních interiérů.
Dostupnost a cena
Projektor Epson Lifestudio Grand EH-LS970 by měl být dostupný od dubna 2026.
Zdroj: Epson