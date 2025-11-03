Eset posiluje nabídku pro domácnosti s Eset Home Security

- Výrobce: Eset
- Distributoři ČR: Amenit, SWS
- Distributoři SR: SWS
- Více informací: https://www.eset.com/cz/home/updated-security-for-personal-devices-2026/
Aktualizovaná nabídka bezpečnostního řešení pro domácnosti reaguje na aktuální vývoj kybernetických hrozeb – podle bezpečnostních expertů společnosti ESET je jen Česká republika každý měsíc terčem alespoň jednoho velkého ransomwarového útoku a počet těchto útoků dle jejich analýz již nyní překonává čísla z loňského roku. S ohledem na to, jaké nebezpečí představuje malware pro naše soukromí, ESET také zpřístupní svou VPN nejen uživatelům předplatného ESET HOME Security Ultimate, ale nově i těm, kteří využívají verzi ESET HOME Security Premium.
Kybernetické útoky a podvody jsou celosvětovou hrozbou, která nás může zasáhnout prakticky kdykoli. Společnost ESET nyní uvedla novou nabídku ochrany pro domácnosti, kterou reaguje právě na zvýšené riziko útoků přicházejících z různých zdrojů – SMS, e-mailů, URL odkazů, QR kódů či škodlivých souborů. Nově bude součástí bezpečnostních řešení pro domácnosti také funkcionalita Obnova při útoku ransomwarem, a to v rámci úrovně předplatného ESET HOME Security Ultimate a ESET Small Business Security.
Aktualizovaná platforma ESET HOME pro správu zabezpečení v domácnosti nově také nabízí zjednodušené ovládání, které správcům usnadní ochranu celé jejich rodiny. Majitelům malých a domácích kanceláří (SOHO) pak umožní sledovat, kdo a co je chráněno, a distribuovat bezpečnostní aplikace jednotně a jednoduše s co nejlepším uživatelským zážitkem.
ESET HOME Security a ESET Small Business Security jsou dostupné pro všechny hlavní operační systémy – Windows, macOS či Android. Pokrývají také všechna běžná chytrá domácí zařízení. ESET Small Business Security chrání také servery s operačním systémem Windows. Od 1. září do 31. prosince 2025 navíc ESET v Česku nabízí vybraná bezpečnostní řešení v rámci kampaně „3za2“ – zákazníci z řad domácností i firem všech velikostí mohou pořídit tříleté předplatné kybernetické ochrany za cenu dvou let, tj. se slevou 33 procent.
Klíčová vylepšení ESET HOME Security (pro Windows):
Přidání funkce Obnova při útoku ransomwarem – Funkce, která byla původně vyvinutá pro střední a velké firmy, minimalizuje dopad ransomwarových útoků. Jakmile technologie Ochrana proti ransomware identifikuje potenciální hrozbu, funkce Obnova při útoku ransomwarem okamžitě vytvoří zálohy napadených souborů a uloží je v chráněné oblasti na disku zařízení. Po odstranění hrozby je obnoví, čímž efektivně vrátí systém do původního stavu.
Vylepšená ochrana soukromí – Nová Ochrana mikrofonu detekuje jakýkoli neoprávněný pokus o přístup k mikrofonu na zařízeních s operačním systémem Windows a uživatele na tuto hrozbu upozorňuje.
Vylepšené zabezpečení prohlížeče – Nová Inspekce zabezpečení webových stránek přidává další vrstvu ochrany proti phishingu, kyberpodvodům a škodlivým webům. Tato funkce skenuje zobrazený HTML obsah v prohlížeči, aby odhalila škodlivé kódy, které nelze detekovat na síťové úrovni ani na základě blacklistu URL adres.
Aktualizovaná nabídka pro domácnosti je navržena tak, aby reagovala na vyvíjející se prostředí kyberhrozeb s důrazem na prevenci. ESET věří v důležitost kybernetické hygieny a uživatelského komfortu, protože skutečně účinná kybernetická ochrana by měla být snadno nastavitelná a spravovatelná.
Zdroj: ESET