ESET zavádí funkce pro zabezpečení komunikace s chatboty a AI agenty

https://www.eset.com/cz/domacnosti/ai-skills-checker/
Společnost ESET představila na konferenci RSAC 2026 nové bezpečnostní funkce zaměřené na ochranu firem při práci s generativní umělou inteligencí. Novinky budou integrovány do platformy ESET Protect a zaměřují se na monitoring a zabezpečení komunikace s AI chatboty, AI asistenty i autonomními AI agenty.
Nové nástroje využívají zabezpečený webový prohlížeč, který v reálném čase analyzuje prompty i odpovědi generované AI systémy. Řešení dokáže detekovat škodlivé odkazy, nebezpečné skripty, pokusy o tzv. prompt injection i zadávání citlivých firemních údajů do veřejných AI služeb. Cílem je minimalizovat riziko úniku dat a současně organizacím pomoci s dodržováním bezpečnostních a regulatorních požadavků.
ESET reaguje na rostoucí fenomén tzv. Shadow AI, kdy zaměstnanci využívají cloudové AI chatboty bez vědomí IT oddělení. Takové používání může vést k nechtěnému sdílení interních dokumentů, API klíčů, přihlašovacích údajů nebo dalších citlivých informací. Bezpečnostní týmy díky platformě ESET PROTECT získají přehled o tom, jaké AI nástroje zaměstnanci používají, a budou moci nastavovat pravidla pro monitoring nebo blokaci rizikových aktivit.
Součástí oznámení jsou také nové funkce ochrany koncových zařízení před útoky zaměřenými na AI frameworky a dodavatelský řetězec AI nástrojů. ESET upozorňuje například na rizika kompromitovaných knihoven nebo autonomních AI agentů, kteří mohou provádět systémové operace s minimálním dohledem uživatele.
Vedle komerčních řešení ESET představil také bezplatný veřejný nástroj ESET AI Skills Checker. Ten analyzuje AI skilly a rozšíření na přítomnost škodlivého kódu, skrytých instrukcí nebo podezřelého chování pomocí vícevrstvé kontroly a cloudového sandboxingu.
ESET zároveň oznámil své zapojení do Agentic AI Foundation, kde spolupracuje se společnostmi jako OpenAI, Microsoft, Amazon nebo Anthropic na vývoji bezpečných standardů a komunikačních protokolů pro AI agenty.
Dostupnost a cena
Nové bezpečnostní funkce pro ochranu komunikace s AI chatboty a AI agenty budou součástí platformy ESET Protect a jejich uvedení je plánováno v průběhu roku 2026.
Zdroj: Eset