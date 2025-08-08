Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Společnost Eset oznámila, že se zapojila do pilotní fáze programu CIEP (Cyber Intelligence Extension Program). Jedná se o novou iniciativu, kterou spustilo Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) při Europolu.
V rámci české výzkumné pobočky společnosti Eset se těmto aktivitám věnuje specializovaný tým expertů, kteří se z Prahy cíleně zaměřují na mezinárodní aktivity kyberkriminálních útočných skupin.
Cílem programu je posílit spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v boji proti kyberkriminalitě. Umožnit to má právě spolupráce v reálném čase a sdílení informací o aktuálních hrozbách.
Kontakt na denní bázi
Ředitel výzkumu společnosti Eset Roman Kováč a vedoucí výzkumného týmu v pražské pobočce Esetu Jakub Souček strávili v rámci zahájení spolupráce a zmíněné iniciativy několik dní na centrále Europolu v Haagu.
Setkali se zde s týmy centra EC3 a zvažovali možnosti, jak může Eset svým výzkumem aktuálních hrozeb přímo podpořit vyšetřování operací zasahujících proti ransomwaru, podvodům s platbami nebo složité kyberkriminální infrastruktuře.
„Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v boji proti kybernetické kriminalitě je naprosto klíčová,“ zdůrazňuje Jakub Souček. „Nedávná návštěva centrály Europolu nám tak ukázala, že CIEP je unikátní cesta, jak oboustrannou spolupráci posunout ještě dále a zefektivnit a zintenzivnit tak zásahy proti kyberkriminálníků.“
„Naše týmy expertů jsou denně v přímém kontaktu s kybernetickými hrozbami a efektivní spolupráce s orgány činnými v trestním řízení pomáhá maximalizovat dopad našich expertních znalostí v konkrétních akcích,“ doplňuje.
Hlubší partnerství veřejného a soukromého
Eset má dlouhou historii spolupráce s globálními bezpečnostními složkami, včetně účasti v poradní skupině EC3, kde Eset zastupuje seniorní výzkumný expert Righard Zwienenberg.
Nová iniciativa CIEP posouvá tuto spolupráci ještě dál a vytváří příležitosti pro přímou interakci v reálném čase s operačními týmy Europolu. Taková partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem jsou klíčová pro zmírnění rizik v dnešním rychle se vyvíjejícím prostředí kybernetických hrozeb.
„Věříme, že CIEP nastavuje nový standard pro sdílení využitelných informací, připravenost ke společným operacím a bude mít kolektivní dopad,“ uzavírá Roman Kováč.
