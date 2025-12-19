Channeltrends  »  Novinky  »  Evolveo představuje herní skříň Panthera-BK-6 s dřevěnými prvky

Evolveo představuje herní skříň Panthera-BK-6 s dřevěnými prvky

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

EVOLVEO herní skříň Panthera
Autor: EVOLVEO
Značka Evolveo rozšiřuje nabídku počítačových skříní a představuje Evolveo Panthera-BK-6, herní počítačovou skříň formátu mATX, která posouvá hranice designu a chlazení. Novinka kombinuje přírodní eleganci s futuristickými technologiemi, a oslovuje hráče, kteří dbají na výkon hledají atraktivní design.

Evolveo Panthera-BK-6 se odlišuje od konkurence unikátním čelním panelem z pravého bukového dřeva s ořechovou lazurou. Toto designové řešení dodává počítačové sestavě originální atypický vzhled. A zatímco přední panel odkazuje k přírodě, bočnice z temperovaného skla (4 mm) naopak odhaluje použitý hardware.

O efektivní chlazení a vizuální atraktivnost se stará šestice předinstalovaných 120mm ventilátorů Infinity Mirror. Tyto ventilátory jsou vybaveny Multi ARGB podsvícením a speciálními zrcadly, které násobí světelný efekt a vytvářejí iluzi nekonečného prostoru. Uživatelé mají k dispozici 14 barevných režimů, od decentního jednobarevného podsvícení až po dynamický mód QuickFlash. Podsvícení se ovládá pomocí tlačítka na skříni nebo synchronizací se základní deskou.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Chlazení pracuje tiše. Ventilátory s hydrodynamickým ložiskem dosahují hlučnosti pouhých 24,5 dB. Celá skříň využívá systém QuadroFlow, který zajišťuje organizovaný průtok vzduchu čtyřmi směry, čímž účinně a přirozeně chladí všechny komponenty. K ochraně před nečistotami slouží trojnásobná ochrana proti prachu – odnímatelné prachové filtry jsou umístěny na čelním, horním a spodním panelu.

Kompaktní formát Mini Tower (215 × 390 × 375 mm) je navržen pro základní desky mATX a mITX. I přes své rozměry nabízí Panthera dostatek místa pro:

• Grafickou kartu o délce až 320 mm.

• Chladič CPU o výšce až 175 mm.

• Úložiště: 2× 3,5" HDD a 1× 2,5" SSD.

Skříň dále nabízí 22mm Cable Management pro skrytou kabeláž a na levé straně panelu rychlé porty USB 3.0, USB 2.0 a audio konektory. Robustní konstrukce je vyrobena z plechů o tloušťce 0,66 mm, což zajišťuje vysokou stabilitu.

Zdroj: Evolveo

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích