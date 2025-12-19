Evolveo představuje herní skříň Panthera-BK-6 s dřevěnými prvky

- Výrobce: Evolveo
- Distributoři ČR: Abacus Electric
- Cena: 1690 Kč
- Více informací: https://eshop.evolveo.cz/evolveo-panthera--skrin-matx--3x-argb-ventilator-120mm--dreveny-predni-panel-sklenena-bocnice/
Evolveo Panthera-BK-6 se odlišuje od konkurence unikátním čelním panelem z pravého bukového dřeva s ořechovou lazurou. Toto designové řešení dodává počítačové sestavě originální atypický vzhled. A zatímco přední panel odkazuje k přírodě, bočnice z temperovaného skla (4 mm) naopak odhaluje použitý hardware.
O efektivní chlazení a vizuální atraktivnost se stará šestice předinstalovaných 120mm ventilátorů Infinity Mirror. Tyto ventilátory jsou vybaveny Multi ARGB podsvícením a speciálními zrcadly, které násobí světelný efekt a vytvářejí iluzi nekonečného prostoru. Uživatelé mají k dispozici 14 barevných režimů, od decentního jednobarevného podsvícení až po dynamický mód QuickFlash. Podsvícení se ovládá pomocí tlačítka na skříni nebo synchronizací se základní deskou.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Chlazení pracuje tiše. Ventilátory s hydrodynamickým ložiskem dosahují hlučnosti pouhých 24,5 dB. Celá skříň využívá systém QuadroFlow, který zajišťuje organizovaný průtok vzduchu čtyřmi směry, čímž účinně a přirozeně chladí všechny komponenty. K ochraně před nečistotami slouží trojnásobná ochrana proti prachu – odnímatelné prachové filtry jsou umístěny na čelním, horním a spodním panelu.
Kompaktní formát Mini Tower (215 × 390 × 375 mm) je navržen pro základní desky mATX a mITX. I přes své rozměry nabízí Panthera dostatek místa pro:
• Grafickou kartu o délce až 320 mm.
• Chladič CPU o výšce až 175 mm.
• Úložiště: 2× 3,5" HDD a 1× 2,5" SSD.
Skříň dále nabízí 22mm Cable Management pro skrytou kabeláž a na levé straně panelu rychlé porty USB 3.0, USB 2.0 a audio konektory. Robustní konstrukce je vyrobena z plechů o tloušťce 0,66 mm, což zajišťuje vysokou stabilitu.
Zdroj: Evolveo