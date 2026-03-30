Evolveo uvádí maskovanou fotopast StrongVision PRO 4G II s 4K videem

- Výrobce: Evolveo
- Distributoři ČR: Abacus Electric
- Cena: 5 990 Kč
- Více informací: www.evolveo.cz
Model StrongVision PRO 4G II navazuje na předchozí generaci a reaguje na postupné ukončování 2G sítí v Evropě. Novinka je vybavena 4G LTE modemem, který umožňuje rychlý přenos dat a vzdálený přístup k zařízení bez nutnosti Wi-Fi připojení.
Díky mobilní aplikaci Evolveo CAM lze využívat funkci LiveView, tedy živý náhled v reálném čase. Uživatelé tak mohou sledovat dění na monitorovaném místě – například v přírodě, na zahradě nebo na stavbě – přímo ze svého mobilního zařízení.
Fotopast je osazena 8Mpx CMOS snímačem, který umožňuje záznam videa v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu a pořizování fotografií až v rozlišení 36 Mpx. Pro noční provoz je zařízení vybaveno 58 infračervenými LED diodami s vlnovou délkou 940 nm, které jsou neviditelné pro lidské i zvířecí oko.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Důraz je kladen také na energetickou nezávislost. Vyměnitelná Li-Ion baterie o kapacitě 10 000 mAh v kombinaci s úsporným čipsetem umožňuje pohotovostní provoz v řádu několika měsíců. Konstrukce s krytím IP65 zajišťuje odolnost proti dešti, prachu i nízkým teplotám, což umožňuje nasazení v náročných venkovních podmínkách.
Zařízení podporuje ukládání dat na microSD kartu s kapacitou až 256 GB a zároveň nabízí cloudové úložiště. Mezi další parametry patří PIR senzor s úhlem záběru 120°, objektiv s úhlem 60° a rychlost spouště 0,5 sekundy. Pro konfiguraci je k dispozici také Bluetooth a Wi-Fi připojení.
K dispozici je rovněž příslušenství včetně ochranného kovového boxu, lankového zámku, montážního držáku nebo kabelu pro externí napájení, které rozšiřuje možnosti instalace v různých prostředích.
Dostupnost a cena:
Model Evolveo StrongVision PRO 4G II je dostupný prostřednictvím vybraných prodejců a oficiálního e-shopu výrobce za doporučenou cenu 5 990 Kč.
Zdroj: Evolveo