Evolveo uvádí maskovanou fotopast StrongVision PRO 4G II s 4K videem

Evolveo StrongVision PRO 4G II
Autor: Evolveo
Nová generace fotopasti od značky Evolveo přináší 4G LTE konektivitu, 4K záznam a vyměnitelnou baterii s kapacitou 10 000 mAh pro dlouhodobý provoz v terénu bez nutnosti připojení k síti.

Model StrongVision PRO 4G II navazuje na předchozí generaci a reaguje na postupné ukončování 2G sítí v Evropě. Novinka je vybavena 4G LTE modemem, který umožňuje rychlý přenos dat a vzdálený přístup k zařízení bez nutnosti Wi-Fi připojení.

Díky mobilní aplikaci Evolveo CAM lze využívat funkci LiveView, tedy živý náhled v reálném čase. Uživatelé tak mohou sledovat dění na monitorovaném místě – například v přírodě, na zahradě nebo na stavbě – přímo ze svého mobilního zařízení.

Fotopast je osazena 8Mpx CMOS snímačem, který umožňuje záznam videa v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu a pořizování fotografií až v rozlišení 36 Mpx. Pro noční provoz je zařízení vybaveno 58 infračervenými LED diodami s vlnovou délkou 940 nm, které jsou neviditelné pro lidské i zvířecí oko.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Důraz je kladen také na energetickou nezávislost. Vyměnitelná Li-Ion baterie o kapacitě 10 000 mAh v kombinaci s úsporným čipsetem umožňuje pohotovostní provoz v řádu několika měsíců. Konstrukce s krytím IP65 zajišťuje odolnost proti dešti, prachu i nízkým teplotám, což umožňuje nasazení v náročných venkovních podmínkách.

Zařízení podporuje ukládání dat na microSD kartu s kapacitou až 256 GB a zároveň nabízí cloudové úložiště. Mezi další parametry patří PIR senzor s úhlem záběru 120°, objektiv s úhlem 60° a rychlost spouště 0,5 sekundy. Pro konfiguraci je k dispozici také Bluetooth a Wi-Fi připojení.

K dispozici je rovněž příslušenství včetně ochranného kovového boxu, lankového zámku, montážního držáku nebo kabelu pro externí napájení, které rozšiřuje možnosti instalace v různých prostředích.

Dostupnost a cena:
Model Evolveo StrongVision PRO 4G II je dostupný prostřednictvím vybraných prodejců a oficiálního e-shopu výrobce za doporučenou cenu 5 990 Kč.

Zdroj: Evolveo

Mohlo by vás zajímat

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou