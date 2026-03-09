Channeltrends  »  Novinky  »  Evolveo uvádí sluchátka BoneMax s technologií Bone Conduction

Evolveo uvádí sluchátka BoneMax s technologií Bone Conduction

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Evolveo BoneMax
Autor: Evolveo
Na rozdíl od tradičních sluchátek, která utěsní zvukovod, přenáší Evolveo BoneMax zvuk pomocí vibrací přes lícní kosti přímo do vnitřního ucha.

Společnost Evolveo představuje novou generaci bezdrátových sluchátek Evolveo BoneMax. Model využívá technologii přenosu zvuku přes lícní kosti, která umožňuje poslouchat hudbu a zároveň zůstat v kontaktu s okolím. Sluchátka jsou navržena především pro sportovce a aktivní uživatele a díky vodotěsnosti IPX8 je lze používat i při plavání.

Sluchátka BoneMax využívají technologii Bone Conduction, která přenáší zvukové vibrace přes lícní kosti přímo do vnitřního ucha. Na rozdíl od klasických sluchátek tak neblokují zvukovod a nechávají uši otevřené. Uživatel tak může poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolní zvuky, což je důležité například při běhu nebo jízdě na kole v městském provozu.

Tento způsob poslechu přispívá k vyšší bezpečnosti i pohodlí při dlouhodobém používání. Díky otevřenému designu může uživatel snadno komunikovat s okolím nebo reagovat na situace v prostředí, aniž by musel sluchátka sundávat.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Evolveo BoneMax mohou fungovat nejen jako bezdrátová sluchátka, ale také jako samostatný hudební přehrávač. Nabízejí totiž interní paměť o kapacitě 32 GB, do které lze uložit až 8 000 skladeb ve formátech MP3 nebo WAV. Uživatelé tak mohou vyrazit na sportovní aktivitu bez telefonu a mít hudbu stále k dispozici.

Pro streamování z mobilních zařízení jsou sluchátka vybavena technologií Bluetooth 6.0 s podporou kodeků AAC a SBC. Bezdrátové spojení je stabilní na vzdálenost až 10 metrů a umožňuje pohodlné přehrávání hudby i telefonní hovory.

Díky certifikaci IPX8 jsou sluchátka plně vodotěsná a odolají ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. To z nich dělá vhodného společníka nejen pro běh nebo cyklistiku, ale také pro plavání a další vodní aktivity.

Výrobce kladl při návrhu důraz také na ergonomii a pohodlí při nošení. Konstrukce sluchátek váží pouze 29 gramů a využívá kovovou výztuhu, která pomáhá udržet stabilitu i při prudších pohybech. Silikonový povrch a speciální vzduchové kapsy na ušních obloucích zajišťují komfort i při delším používání.

O kvalitní komunikaci při hovorech se stará integrovaný mikrofon s potlačením šumu a ozvěny. Výdrž na jedno nabití dosahuje až osm hodin nepřetržitého přehrávání, přičemž nabíjení zajišťuje praktický magnetický konektor pro rychlé a bezpečné připojení kabelu.

Sluchátka Evolveo BoneMax tak kombinují bezpečný způsob poslechu, sportovní konstrukci a flexibilní možnosti přehrávání, které ocení zejména aktivní uživatelé hledající univerzální řešení pro trénink i každodenní používání.

AIT26

Dostupnost

Sluchátka Evolveo BoneMax jsou dostupná ve dvou barevných variantách – modré a šedé – prostřednictvím internetových obchodů a vybraných prodejců. Doporučená maloobchodní cena činí 2 490 Kč včetně DPH.

Zdroj: Evolveo

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat