Evolveo uvádí sluchátka BoneMax s technologií Bone Conduction

- Výrobce: Evolveo
- Distributoři ČR: Abacus Electric
- Cena: 2 490 Kč
- Více informací: www.evolveo.cz
Společnost Evolveo představuje novou generaci bezdrátových sluchátek Evolveo BoneMax. Model využívá technologii přenosu zvuku přes lícní kosti, která umožňuje poslouchat hudbu a zároveň zůstat v kontaktu s okolím. Sluchátka jsou navržena především pro sportovce a aktivní uživatele a díky vodotěsnosti IPX8 je lze používat i při plavání.
Sluchátka BoneMax využívají technologii Bone Conduction, která přenáší zvukové vibrace přes lícní kosti přímo do vnitřního ucha. Na rozdíl od klasických sluchátek tak neblokují zvukovod a nechávají uši otevřené. Uživatel tak může poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolní zvuky, což je důležité například při běhu nebo jízdě na kole v městském provozu.
Tento způsob poslechu přispívá k vyšší bezpečnosti i pohodlí při dlouhodobém používání. Díky otevřenému designu může uživatel snadno komunikovat s okolím nebo reagovat na situace v prostředí, aniž by musel sluchátka sundávat.
Evolveo BoneMax mohou fungovat nejen jako bezdrátová sluchátka, ale také jako samostatný hudební přehrávač. Nabízejí totiž interní paměť o kapacitě 32 GB, do které lze uložit až 8 000 skladeb ve formátech MP3 nebo WAV. Uživatelé tak mohou vyrazit na sportovní aktivitu bez telefonu a mít hudbu stále k dispozici.
Pro streamování z mobilních zařízení jsou sluchátka vybavena technologií Bluetooth 6.0 s podporou kodeků AAC a SBC. Bezdrátové spojení je stabilní na vzdálenost až 10 metrů a umožňuje pohodlné přehrávání hudby i telefonní hovory.
Díky certifikaci IPX8 jsou sluchátka plně vodotěsná a odolají ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. To z nich dělá vhodného společníka nejen pro běh nebo cyklistiku, ale také pro plavání a další vodní aktivity.
Výrobce kladl při návrhu důraz také na ergonomii a pohodlí při nošení. Konstrukce sluchátek váží pouze 29 gramů a využívá kovovou výztuhu, která pomáhá udržet stabilitu i při prudších pohybech. Silikonový povrch a speciální vzduchové kapsy na ušních obloucích zajišťují komfort i při delším používání.
O kvalitní komunikaci při hovorech se stará integrovaný mikrofon s potlačením šumu a ozvěny. Výdrž na jedno nabití dosahuje až osm hodin nepřetržitého přehrávání, přičemž nabíjení zajišťuje praktický magnetický konektor pro rychlé a bezpečné připojení kabelu.
Sluchátka Evolveo BoneMax tak kombinují bezpečný způsob poslechu, sportovní konstrukci a flexibilní možnosti přehrávání, které ocení zejména aktivní uživatelé hledající univerzální řešení pro trénink i každodenní používání.
Dostupnost
Sluchátka Evolveo BoneMax jsou dostupná ve dvou barevných variantách – modré a šedé – prostřednictvím internetových obchodů a vybraných prodejců. Doporučená maloobchodní cena činí 2 490 Kč včetně DPH.
Zdroj: Evolveo