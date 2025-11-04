Evolveo uvedlo trojici výkonných a tichých zdrojů řady G pro herní a náročné PC sestavy

- Výrobce: Evolveo
- Distributoři ČR: Abacus Electric
- Cena: od 1999 Kč
- Více informací: https://eshop.evolveo.cz/evolveo-g850-zdroj-850w--80--gold--atx-3-1--apfc--140-mm-ventilator/
Nové zdroje řady G využívají prémiové japonské kondenzátory, které zvyšují spolehlivost a výkon. Kondenzátory odolávají teplotám až 105 °C a mají životnost až 20 let!
Nové zdroje Evolveo řady G přinášejí:
• Vysokou účinnost s certifikací 80 PLUS Gold: Všechny tři modely disponují certifikací 80 PLUS Gold, která zaručuje vysokou energetickou účinnost, typicky dosahující až 90 % (při 50% zatížení). To znamená nižší spotřebu energie, menší odpadní teplo a nižší provozní náklady.
• Plně modulární kabeláž: Pro maximální flexibilitu při sestavování PC a lepší organizaci kabelů jsou zdroje vybaveny modulární kabeláží. Uživatelé tak mohou připojit pouze ty kabely, které skutečně potřebují, což zlepšuje proudění vzduchu uvnitř skříně.
• Podporu ATX 3.1 a PCIe Gen 5.1: Modely G650, G750 a G850 podporují nejnovější standard ATX 3.1 a jsou vybaveny moderním konektorem 12 V-2×6 pro napájení nejnovějších a nejvýkonnějších grafických karet (jako jsou např. NVIDIA GeForce RTX řady 40/50), zajišťující stabilní a bezpečný přenos energie.
• Tiché a efektivní chlazení: Zdroje jsou vybaveny velkým 140mm ventilátorem s technologií HDB (Hydraulic Dynamic Bearing) a tepelnou regulací otáček, což zajišťuje optimální chlazení při minimální hlučnosti. Modely G650 a G750 navíc nabízejí semi-pasivní chlazení, kdy se ventilátor při nízkém zatížení zcela vypne.
• Kompaktní design: S hloubkou pouhých 158 mm se zdroje vejdou i do menších a kompaktnějších PC skříní.
• Kompletní ochranu: Nechybí komplexní ochrany (OVP, OPP, SCP, UVP, OTP) pro zajištění bezpečnosti samotného zdroje i připojených komponent v PC.
Dostupnost a cena
Nové zdroje EVOLVEO G650, G750 a G850 jsou již dostupné u vybraných prodejců a resellerů a v oficiálním e-shopu EVOLVEO. Doporučené koncové ceny jsou:
• EVOLVEO G650 (650 W): 1 999 Kč
• EVOLVEO G750 (750 W): 2 099 Kč
• EVOLVEO G850 (850 W): 2 199 Kč
EVOLVEO poskytuje na zdroje prodlouženou záruku 3 roky.
Zdroj: Evolveo