Firmy méně tisknou, více digitalizují. Příležitost pro prodej služeb s řízením dat

Společnost Konica Minolta informuje, že české firmy stále více pracují s dokumenty v elektronické podobě. Podle statistik klesl od roku 2015 objem tištěných černobílých dokumentů přibližně o třetinu. Naopak počet naskenovaných stránek roste zhruba o 15 % ročně.
„Skončila doba ručního přepisování údajů z vytištěných dokumentů do počítače. Naše data dokazují, že se firmy naučily nejen pracovat s elektronickými dokumenty, ale zároveň i automaticky zpracovávat údaje, které obsahují,“ komentuje Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech (KMBCZ).
„Na jedné straně evidujeme pokles černobílého tisku, na straně druhé přes půl miliardy skenů a hlavně nárůst takzvaného vytěžování, tedy automatického zpracování dat získaných digitalizací dokumentů. Počet vytěžených stran se za posledních pět let ztrojnásobil a od roku 2015 jich evidujeme již přes 80 milionů,“ upřesňuje.
Tisk dokumentů klesl o třetinu
V České republice klesl počet vytištěných černobílých stran u zákazníků Konica Minolta z více než 1,3 miliardy v roce 2015 na přibližně 900 milionů v roce 2024. Obdobný, zhruba třetinový pokles eviduje společnost v celé Evropě.
„Černobílý tisk z velké části reprezentují smlouvy, formuláře, faktury a podobně. A ty dnes již není třeba tisknout. Jejich automatické zpracování a propojení s navazujícími firemními systémy vedou v praxi k výraznému snížení administrativní zátěže a souvisejících nákladů v řádech až stovek tisíc ročně,“ upozorňuje Štěpán.
Principem tzv. vytěžování je identifikace specifických údajů a jejich automatizovaný přepis do dalších podnikových systémů. Příkladem může být rozpoznání a zkopírování částky z faktur do účetních záznamů. Na vytěžování pak navazují další služby, například řízené firemní procesy, jejichž pomocí lze řídit celý životní cyklus dokumentu.
Zpracování dat ve spolupráci s Microsoftem
Prodej služeb spojených se zpracováním a řízením digitalizovaných dat se podle Konica Minolta v minulém roce podílel na rekordních tržbách společnosti v České republice z 25 %. Obrat z prodeje IT služeb dosáhl více než 600 milionů korun.
„Rostoucí zájem pozorujeme již několikátým rokem nejen v České republice, ale i na mnoha dalších evropských trzích. Proto hodláme investovat do dalšího vývoje jak vlastních produktů, tak řešení postavených na technologiích společnosti Microsoft,“ uzavírá Pavel Štěpán.
Zdroj: Konica Minolta
