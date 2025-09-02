Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá

Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
osoba dává peníze počítačovému hackerovi za dešifrování souborů, koncept počítačového ransomwaru
Autor: Shutterstock
Reálně zaplacené výkupné po útoku ransomwaru se meziročně snížilo o polovinu, zjistil Sophos.

Společnost Sophos ve své výroční studii The state of ransomware 2025 uvádí, že útoky ransomwaru sice i nadále způsobují organizacím závažné škody, avšak výše požadovaného i skutečně vyplaceného výkupného a náklady na obnovu se oproti loňskému roku výrazně snížily.

Podle průzkumu klesla mediánová výše požadovaného výkupného ze 2 milionů amerických dolarů v roce 2024 na 1,32 milionu v roce 2025. Ještě zásadnější je pokles skutečně vyplacených částek, kdy se průměrné výkupné snížilo o 50 % na 1 milion amerických dolarů.

Sophos State of Ransomware 2025Autor: Sophos

Firmy, které zaplatily méně než původně útočníci požadovali, dokázaly snížit částku úspěšným vyjednáváním (47 %), uvedly, že na útočníky působil vnější tlak v podobě médií či orgánů činných v trestním řízení (45 %), nebo využily služeb profesionálního externího vyjednavače (40 %).

Klesají i náklady na obnovu

Sophos zjistil, že pozitivní vývoj nastal i v oblasti obnovy po útoku. Průměrné náklady na obnovu klesly na 1,53 milionu amerických dolarů, což představuje meziroční zlepšení o 44 %. Rychlejší je i samotný návrat k plnému provozu – letos dokázalo 53 % napadených organizací obnovit všechny systémy do jednoho týdne.

Sophos State of Ransomware 2025Autor: Sophos

„Data jasně ukazují, že investice do kybernetické bezpečnosti a zlepšení postupů zálohování a obnovy přinášejí výsledky,“ uvedl Patrick Müller, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Sophos.

Zdroj: Sophos

