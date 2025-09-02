Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá

Společnost Sophos ve své výroční studii The state of ransomware 2025 uvádí, že útoky ransomwaru sice i nadále způsobují organizacím závažné škody, avšak výše požadovaného i skutečně vyplaceného výkupného a náklady na obnovu se oproti loňskému roku výrazně snížily.
Podle průzkumu klesla mediánová výše požadovaného výkupného ze 2 milionů amerických dolarů v roce 2024 na 1,32 milionu v roce 2025. Ještě zásadnější je pokles skutečně vyplacených částek, kdy se průměrné výkupné snížilo o 50 % na 1 milion amerických dolarů.
Firmy, které zaplatily méně než původně útočníci požadovali, dokázaly snížit částku úspěšným vyjednáváním (47 %), uvedly, že na útočníky působil vnější tlak v podobě médií či orgánů činných v trestním řízení (45 %), nebo využily služeb profesionálního externího vyjednavače (40 %).
Klesají i náklady na obnovu
Sophos zjistil, že pozitivní vývoj nastal i v oblasti obnovy po útoku. Průměrné náklady na obnovu klesly na 1,53 milionu amerických dolarů, což představuje meziroční zlepšení o 44 %. Rychlejší je i samotný návrat k plnému provozu – letos dokázalo 53 % napadených organizací obnovit všechny systémy do jednoho týdne.
„Data jasně ukazují, že investice do kybernetické bezpečnosti a zlepšení postupů zálohování a obnovy přinášejí výsledky,“ uvedl Patrick Müller, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Sophos.
Zdroj: Sophos